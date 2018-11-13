0553 313 94 23
impression

CHP'nin Ankara adaylığı için ismi geçiyordu... Yavaş: CHP'li değilim!

Melih Gökçek döneminde ana muhalefetin Ankara için aday gösterdiği Mansur Yavaş, CHP'li olmadığını, buna rağmen aday gösterilmemesi durumunda söz konusu partinin yüzde 30'u aşamayacağını söyledi.

13 Kasım 2018 Salı 08:56
CHP'nin Ankara adaylığı için ismi geçiyordu... Yavaş: CHP'li değilim!

Yerel seçimlerde CHP'nin en büyük iki hedefinden biri olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde aday olarak en çok Mansur Yavaş'ın adı geçiyor. Daha önce de Mansur Yavaş'ı Ankara'dan aday gösterip kaybeden CHP, partili aday istediğini açıklamıştı. Ancak Mansur Yavaş açık açık CHP'li olmadığını ve partisiz bir şekilde CHP'nin desteğiyle Ankara Büyükşehir Belediye adayı olmak istediğini dile getirdi.

"Ülkücü kökenden geliyorum"

Manur Yavaş konuyla ilgili Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın sorusuna, “Mehmet Bekeroğlu, Abdüllatif Şener gibi bünyesinde siyaset yapmak için CHP’ye gitmedim. Ben ülkücü kökenden geliyorum ve iş birliği yapmak için CHP’yi tercih ettim. Oy verenler de Mansur Yavaş olduğu için oy verdi.

"CHP'nin oyu yüzde 30'u geçemiyor"

CHP’nin oyu %30, bir türlü yukarı çıkmıyor; belediye meclisinde aldığı oy da aynı. Ama Belediye Başkanlığında %44 oya çıktık. Bu da iş birliğinin önemini ortaya koyması için yeterli...” yanıtını verdi.

CHP'lidere "partizanlık" tepkisi

Ayrıca, "Mansur Yavaş olmasın, kaybedeceksek de bizden biri olsun” açıklaması yapan CHP’lileri hedef alan Yavaş, "Ankara seçimine sadece parti gözüyle bakanlar 24 yıllık bir partizanlıktan ders almamış demektir. Aynısını yapmak istemenin izahı yoktur. Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir. Umarım ortak akıl ve uzlaşı ile bir aday tespiti yapılıp Ankara layık olduğu değere kavuşur…"

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 08:56
  1. Ankara
  2. Mansur yavaş
  3. ankara
  4. chp
  5. aday
  6. yerel seçim
  7. belediye

YORUM YAZ

  • selahattimselahattim57 dk önce
    bu kendini ne saniyor okadar kendine guveniyorsa bagimsiz aday olsun???????
  • ŞANLIURFAŞANLIURFA1 sa önce
    CHP DEĞİLMİŞ. İYİ BİR TETİKÇİSİN. SEVSİNLER SENİ SEVENİ
  • HACI HACI 1 sa önce
    Bu nasıl bi adam. Yazıklar olsun.
  • hay bin gunduzhay bin gunduz1 sa önce
    doğru demiş, ama bağımsız aday olmalıdır!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Gram altın güne artışla başladı
  1. Gram altın güne artışla başladı
  2. Ödlek Siyonistler Hamas'tan korktu.....
  3. Trabzon'da yeni kaptan açıklandı
  4. Kamuda enerji verimliliği için 200..
  5. 18 yaşındaki lise öğrencisi lavaboda..
  6. TSK'daki FETÖ'cülere operasyon:..
  7. Terör devleti İsrail saldırılarını..
  8. THY’den öğretmenlere yüzde 25 indirim
  9. FETÖ'ye üç büyük operasyon: 54 kişi..
  10. Binali Yıldırım'dan Belarus ziyareti..
  11. Siyonist askerler böyle hava uçtu!
  12. Binlerce insanın kişisel bilgilerinin..
  13. Akşener Kadir Mısıroğlu’na hakaret..
  14. İran'dan İsrail'e tepki! Dünyaya çağrı
  15. 10 bin bekçi alınacak
  16. Şimşek ailesi örnek oldu
  17. EPDK uzmanları Sanibey Barajı ve HES’te
  18. Rebiülevvel ayının fazileti nedir?
  19. AK Parti belediye başkan aday adayları..
  20. ﻿‘İpek Yolu’nda lezzet yolculuğu
Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

Günün Karikatürü

13 Kasım 2018
Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...
Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...