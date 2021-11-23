CHP’nin akraba çiftliğine savcılık soruşturması

Akit’in 14 Eylül 2021’deki, “Belediye değil akraba çiftliği” manşetini ihbar kabul eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, CHP’li Yenimahalle Belediyesi’nde gerçekleşen usulsüz atamalara yönelik soruşturma başlattığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı Gökhan Aydoğan tarafından yürütülen soruşturma kapsamında CHP’li belediyede yaşanan liyakatsiz atamalarla ilgili iddianame hazırlanarak yargılama sürecinin başlatılacağı ifade edildi.

Belediye yandaş arpalığına döndü

Akit söz konusu haberinde, taciz rezaleti, böbrek ticareti ve usulsüz atamalarla suç mahalline dönen CHP’li Yenimahalle Belediyesi’ndeki usulsüz kadrolaşmayı detaylarına kadar deşifre etmişti. ‘Kadrolaşmanın bu kadarına pes’ dedirten haberde, başta Belediye Başkanı Fethi Yaşar olmak üzere çok sayıda yöneticinin 300’den fazla akrabasını muhtelif kadrolara yerleştirerek belediyeyi nepotizm batağına sapladığı gün yüzüne çıkarılmıştı. Haberde, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ablasının kızı Füsun Yorulmaz’ı İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne, oğlu Bülent Yaşar’ın kayınbiraderi Erhan Aras ise Belediye Başkan Yardımcılığına getirdiği belgelenmişti.

Ballı koltuklara akrabalar oturdu

Nepotizm bataklığına saplanan Yenimahalle Belediyesi’ndeki yandaş kadrolaşmadan bazıları ise şöyle: Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran, yeğenlerinden Cebrail Küçük’ü Park ve Bahçeler Müdürlüğüne, Mikail Küçük’ü ise Yenimahalle Belediyesi Mali İşler Müdür Yardımcılığına atadı. Eski Belediye Başkan Yardımcısı Behiç Başer Bal ise öz kardeşi Levent Bal ile amcasının kızıyla evli olan Bülent Özyaman’ı akraba kontenjanıyla işe aldı. “Çocuğa yönelik cinsel taciz” suçlamasıyla yargılanan Yenimahalle Belediyesi Merkez Zabıta Karakolu Amiri Nusret Çetin’in eşi Nurgül Çetin ise Serhat YENİMEK Kurs Merkezi’nde sorumlu müdür yardımcısı yapıldı.