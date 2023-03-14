CHP'nin 'Ahlaksız' teklifine Memleket Partisi'nden ilk cevap!

Memleket Partisi cumhurbaşkanı adayını belirledi. Genel Başkan Muharrem İnce, oy birliği ile cumhurbaşkanı adaylığına seçildi. İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasının ardından altılı masada büyük rahatsızlık oluştu. Oyunun bölünmesi endişesiyle paniğe kapılan CHP'den bugün bir teklif geldi.

"ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, konuk olduğu programda Muharrem İnce'ye dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Erol, İnce'nin adaylıktan çekilmesini beklediklerini belirterek, "Muharrem İnce'nin, Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz. Akıllı ve mantıklı bir adamdır. Yuvasına geri döner diye bekliyorum. Muharrem Bey partinin mutfağından yetişmiş, her türlü seviyede görev almış birisi. Gençlik kolu başkanlığı, belediye meclis üyeliği, milletvekilliği, grup başkanvekilliği, en son cumhurbaşkanı adaylığı..." ifadelerini kullandı.

İNCE KANADINDAN İLK CEVAP

CHP'nin bu çağrısı sonrası Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ne cevap vereceği merak ediliyordu. Memleket Partisi konuyla ilgili ilk açıklamasını Haber7'ye yaptı. Haber7'ye konuşan Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal Sayan CHP'nin teklifine "Biz o tartışmalara girmiyoruz. Cumhurbaşkanı adayımızı dün itibariyle seçtik, Memleket Partisi olarak yolumuza devam ediyoruz. Ülkemizin çıkarları doğrultusunda hareket etmeye kararlıyız." şeklinde cevap verdi.

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