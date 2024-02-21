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Siyaset CHP'nin adayını CHP'li Belediye Başkanı eleştirdi: Niteliği yok!
Siyaset

CHP'nin adayını CHP'li Belediye Başkanı eleştirdi: Niteliği yok!

Yeniakit Publisher
2024-02-21 23:13:00 - 2024-02-21 23:17:18

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen ve Sarıyer'de aday gösterilmemesinin ardından bağımsız adaylığını ilan eden Şükrü Genç, zehir zemberek sözlerle partisine yüklendi.

Türkiye 31 Mart'ta sandığa gitmeye hazırlanırken, aday belirleme sürecinde büyük kriz yaşayan CHP, son isimleri dün akşam YSK'ya sundu.

Şükrü Genç bağımsız aday oldu

Özgür Özel, İstanbul'un bazı ilçelerinde değişikliğe gitti. Bu ilçelerden birisi de Sarıyer oldu. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmedi. Bunun üzerine basın toplantısı düzenleyen Genç, seçime bağımsız aday olarak gireceğini açıkladı.

"Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledim diye soğukluk hissettim"

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Şükrü Genç, şu ifadeleri kullandı:

Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledim onun için sana böyle bir tavır oldu denmedi bana ama ben bunu hep hissettim. Soğukluğu hissettim. Seçimin kesin alınabileceği bir yerde bir maceraya gerek var mı? O zaman nedir bunun sebebi? Seçim kaybediliyor çünkü.

Burada bana göre o zaman yapılan aday ve bu adayın kim özellikle ısrarla üzerinde durduysa, bunların beklentileri bizim hayatta gerçekleştirdiklerimizin dışında bir şey o zaman. Ondan beklentilerini yerine getirebilecek ben de beklentilerini yerine getiremeyecek şekilde bir anlayış çıkıyor ortaya.
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"Adayın niteliği yok"

Buraya atanan adayın bu işleri yapabilecek niteliği yok. Öyle olunca veya amacının ne olduğunun bilemem. Beklentilerinin farklı olduğunu düşünüyorum.

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