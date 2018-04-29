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CHP'nin adayı kim olacak? Tek tek isim yazdılar

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı hala belirsizliğini koruyor. Kılıçdaroğlu'nun dün Kayseri’de bir araya geldiği 81 il başkanına, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı olarak görmek istedikleri adayının sorulduğu, onların da isim yazdıkları kağıdı, konulan sandığa attıkları ortaya çıktı.

29 Nisan 2018 Pazar 13:06
CHP'nin adayı kim olacak? Tek tek isim yazdılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Kayseri Erciyes’teki otelde, 81 il başkanı bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’nun, basına kapalı olarak yaptığı toplantıda, partisinin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili süreci konuştuğu öğrenildi. Toplantının sonunda ise bir tahta sandık getirilerek 81 il başkanına Cumhurbaşkanı olarak görmek istedikleri aday soruldu.

İl başkanları, 24 Haziran seçimlerinde görmek istedikleri Cumhurbaşkanı adayını gizli olarak oyladı. Sandıktan çıkan kağıtlar, parti yöneticileri tarafından, sonuç açıklanmadan bir poşete konularak Kılıçdaroğlu’na verilmek üzere teslim alındı.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 13:06
  1. Kayseri
  2. CHP
  3. Kemal Kılıçdaroğlu

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