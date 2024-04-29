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Yaşam CHP'nin acı günü! Belediye başkan adayı evinde ölü bulundu
Yaşam

CHP'nin acı günü! Belediye başkan adayı evinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2024-04-29 19:50:00 - 2024-04-29 19:51:37

Diyarbakır'da yerel seçimlerde CHP Sur Belediye Başkan adayı olan Abdülkadir Bedir, evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP’nin Sur Belediye Başkan adayı olan ve merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde bir sitede yalnız yaşayan Abdülkadir Bedir’den haber alamayan yakınları evine gitti. Bedir, yakınları tarafından evde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Soruşturma başlatıldı

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası Bedir’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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