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Aktüel

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı

Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri için oy verme işlemi 18.45'te başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-26 18:56:08 -
CHP'nin 37. Olağan Kurultayı

ANKARA (AA) - CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Bilkent Odeon'da devam CHP Kurultayı'nda oy pusulalarının basımının tamamlanmasının ardından PM ve YDK seçimleri için 18.45 itibarıyla 44 sandıkta oy verme işlemine geçildi.

CHP'de bugün öğle saatlerinde tamamlanan adaylık başvurularında PM için 222, YDK için de 47 isim başvurmuştu.

1356 delegenin oy kullanacağı seçimlerde, delegeler PM için en az 47, en fazla 52 işaretleme yapacak.

YDK için en az 14, en fazla 15 işaretleme yapacak delegeler, 8 adayın belirleneceği Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) için de sadece 8 işaretleme yapacak.

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