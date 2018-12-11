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CHP'nin '2.200 TL asgari ücret' açıklamasına AK Parti'den cevap: Biz zaten veriyoruz

CHP'li belediyelerde asgari ücretin net 2200 lira olacağını Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, cevap verdi. Çelik, "Onun vaat olarak koyduğu şeyi biz zaten veriyoruz" dedi.

11 Aralık 2018 Salı 20:51
CHP'nin '2.200 TL asgari ücret' açıklamasına AK Parti'den cevap: Biz zaten veriyoruz

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantının ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 1 Ocak 2019'dan itibaren CHP'li belediyelerde asgari ücretin net 2200 lira olacağını duyuran Kılıçdaroğlu'na verdiği yanıtta, "Bizim AK Partili olan belediyelerde ne şekilde olduğunu araştırdık. Kamu işçilerin bu imkanları sayın Kılıçdaroğlu'nun vadettiğinin çok ötesinde. Dolayısıyla onun vaat olarak koyduğu şeyi biz zaten veriyoruz." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi

AK Parti MKYK, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li belediyelerde asgari ücretin net 2200 lira olacağını duyuran Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

Ömer Çelik: Biz zaten veriyoruz

Çelik açıklamasında, "Kendisinin ürettiği kaynaktan bunu söylemiyor. Merkezi bütçeden aktaracak. Belediyelerde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçerken en büyük sorunun ve direncinin yaşandığı yerler CHP'li belediyelerdir. Bizim AK Partili olan belediyelerde ne şekilde olduğunu araştırdık. Kamu işçilerin bu imkanları sayın Kılıçdaroğlu'nun vadettiğinin çok ötesinde. Dolayısıyla onun vaat olarak koyduğu şeyi biz zaten veriyoruz" yanıtını verdi.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 20:51
  1. Türkiye
  2. AK Parti
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Ömer Çelik
  5. Kemal Kılıçdaroğlu

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