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Siyaset CHP'lilerin ortaya attığı iddiayı bizzat CHP'li Başkan yalanladı! 'Uyum içindeyiz'
Siyaset

CHP'lilerin ortaya attığı iddiayı bizzat CHP'li Başkan yalanladı! 'Uyum içindeyiz'

Sosyal medyada CHP'ye yakın isimler tarafından ortaya atılan Bodrum Belediyesi'nin Hatay'a gönderdiği konteynerlere valiliğin el koyduğu iddiasını CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Aras yalanladı. Aras, "Valilikle ilk günden beri uyum içinde çalışıyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 16:38:00 -
CHP'lilerin ortaya attığı iddiayı bizzat CHP'li Başkan yalanladı! 'Uyum içindeyiz'

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da depreme ilişkin dezenformasyonla mücadele ediyor.

Depremle mücadele sürecinde olmadık yalanlarla motivasyonu sekteye uğratan çevreler, bu sefer de Bodrum Valiliği'nin, CHP'li Bodrum Belediyesi'nin bölgeye gönderdiği yardımları engellediğini iddia etti.

Bizzat CHP'li Aras yalanladı!

Sosyal medyada CHP'liler tarafından ortaya atılan iddia, bizzat CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından yalanlandı.

CHP'li Aras, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Değerli Bodrumlular, iyi akşamlar.. Bu akşam sosyal medyada yayınlanan bu iddia tamamen gerçek dışıdır. İddia edilenin aksine, Hatay Valiliği ile ilk günden itibaren devam eden iş birliğimiz, sorunsuz olarak sürmektedir. Malatya'dan sevgiler, selamlar.

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