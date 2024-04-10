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Siyaset CHP'lilerin kavgası kızışıyor! Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nu azarladı: Otur oturduğun yerde!
Siyaset

CHP'lilerin kavgası kızışıyor! Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nu azarladı: Otur oturduğun yerde!

Yeniakit Publisher
2024-04-10 13:57:00 -
CHP'lilerin kavgası kızışıyor! Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nu azarladı: Otur oturduğun yerde!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Uğur Dündar'a yazdığı açık mektupta siyasete geri dönme sinyali veren CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yaptığı sosyal medya paylaşımıyla yerin dibine soktu.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sert eleştirilerde bulunan gazeteci Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması ve sonrasında kaybetmesin ardından televizyon programınd,a “Türk toplumuna çok büyük bir fırsatı kaçırttı ve iyilik etmedi. Tarih onu affetmeyecek” ifadelerini kullanmıştı.

"Siyasi arenada makosenlerimi tekrar giyerim"

Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından Uğur Dündar’a sert ithamlarda bulunmuş, uzun bir açık mektup yayınlamıştı. Mektubunda Uğur Dündar’ın ithamlarına karşılık olarak, “Toplumu kutuplaştırma, ayrıştırma, partimi yeniden halktan koparma çabaları ve çalışmaları olduğunu hissettiğim zaman Uğur Bey, SİYASİ ARENADA MAKOSENLERİMİ TEKRAR GİYERİM ve bedeli ne olursa olsun bu uğurda mücadelemi veririm. Tarih kimi affedecek, kimi affetmeyecek? Bu soruyu da not düşelim zaman göstersin…” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu’nun “Siyasi arenada makosenlerimi tekrar giyerim” sözleri gündem olmuştu.

Tanju Özcan: Otur oturduğun yerde!

Kemal Kılıçdaroğlu’na karşıtlığı ile bilinen CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tartışmaya dahil oldu.

Kılıçdaroğlu’nun verdiği siyasete tekrar geri dönme mesajını eleştiren Özcan, “Birileri oturduğu emekli koltuğundan “Yeni yönetimi” tebrik edeceğine, makosen giymekten bahsediyor. Bence sen evine git, ev terliklerini ve hırkanı giy otur oturduğun yerde…”Anadolunun Emeklisi’” ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.


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Özcan’ın sert yanıtı sonrasında Kılıçdaroğlu’nun Tanju Özcan’a yanıt verip vermeyeceği merak konusu oldu.

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