CHP'lilerin hedefindeki Menzil'e bağlı Beşir Derneği'nden flaş karar!

Yeniakit.com.tr

Menzil Cemaati bünyesinde faaliyet gösteren Beşir Derneği’nin arama-kurtarma ekipleri Kahramanmaraş merkezli 11 ili deprem felaketinin ilk gününden beri bölgedeki hizmetlerini sürdürüyor.

Beşir Derneği, afetzedelere yönelik çalışmalarını yıl boyunca devam ettirme kararı aldı.

Depremin ilk gününden bu yana, afetten etkilenen illerin tamamında faaliyet yürüttüklerini ifade eden Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar, 3 bin 500’den fazla personel ve gönüllüyle 209 lokasyonda insani yardım faaliyeti yürüttüklerini söyledi.

"Beşir Derneği olarak, deprem haberini alır almaz bütün ekip ve ekipmanlarımızla afet bölgesine intikal ettik" diyen Sarıyar, "630 kişiden oluşan arama kurtarma ekiplerimiz AFAD koordinasyonunda toplam 98 noktada arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. Arkadaşlarımız, ‘bir can daha kurtarabilir miyiz’ kaygısıyla gece gündüz çalıştılar. 127 kişiyi enkaz altından canlı olarak çıkarmayı başardık" ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bölgeye mobil aşevi ve ikram araçlarını da yönlendirdiklerini aktaran Sarıyar, sıcak yemek, su ve ikramlık yiyecek desteğinde bulunduklarını kaydetti.

Şimdiye kadar deprem bölgesine 325 tır gıda ve insani yardım malzemesi gönderen Beşir Derneği ayrıca şu yardımlarda bulundu:

1 milyon 328 bin 480 kişilik sıcak yemek dağıtımı

1 milyon 174 bin 702 su ve içecek

944 bin 610 adet ikramlık yiyecek

377 Bin 701 adet ekmek

37 bin 558 gıda kumanyası

122 bin 795 giysi

1 Milyon 747 Bin 201 temizlik ve temel ihtiyaç malzemesi

Başkan Sarıyar, sözlerine şöyle devam etti:

Afetzedelerimize yönelik psikososyal çalışmalarımız da devam ediyor. Alanında uzman personel ve gönüllülerimiz, psikolojik olumsuzlukları atlatabilmeleri için afetzedelerimizle yakından ilgileniyorlar. Depremden etkilenen çocuklarımız için de çeşitli etkinlikler yapıyoruz. GENÇKON işbirliğiyle Kahramanmaraş’ta ‘İyi İşler Atölyesi’ ismiyle bir etkinlik çadırı kurduk. Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Diş Hekimliği Fakültesi önünde hizmet vermeye başlayan çadırda depremden etkilenen çocukların iyi vakit geçirebilmesi için boyama, maket, kukla ve el sanatları hizmeti sunduk. Ancak bölgede normalleşmenin sağlanabilmesi ve yaraların sarılabilmesi için çok daha fazla yardıma ihtiyaç var.