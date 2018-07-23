CHP'lilerin HDP sevgisi ankete yansıdı: Barajı aşması için HDP'ye oy verdim
Bir araştırma şirketinin yaptığı ankete göre, 24 Haziran'daki seçimlerde bir kez daha hezimete uğrayan CHP'nin seçmenleri seçimde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye oy vermelerinin sebebi olarak ''Barajı aşması için HDP'ye oy verdim'' dedi.23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:56
ORC Araştırma Şirketi 24 Haziran seçimlerinde oy kullanan CHP'li seçmene tercihlerini sordu.
İşte ORC anketinden çarpıcı sonuçlar:
HDP'YE BARAJI GEÇİRDİLER
Buna göre 1 Kasım'da CHP'ye oy veren seçmenin sadece yüzde 84'ü 24 Haziran'da CHP'ye oy verdi. Geriye kalan yüzde 10,8 HDP'ye; 3,5 de İP'e oy verdi.
"BARAJI AŞMASI İÇİN HDP'YE OY VERDİM"
1 Kasım'da CHP'ye oy verip 24 Haziran'da CHP'yi tercih etmeyen seçmenlerin oy vermeme nedenleri arasında en yüksek oran yüzde 50,4 ile "Barajı aşması için HDP'ye oy verdim" cevabı yer aldı.
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