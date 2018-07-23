CHP'lilerin HDP sevgisi ankete yansıdı: Barajı aşması için HDP'ye oy verdim

ORC Araştırma Şirketi 24 Haziran seçimlerinde oy kullanan CHP'li seçmene tercihlerini sordu.

İşte ORC anketinden çarpıcı sonuçlar:

HDP'YE BARAJI GEÇİRDİLER

Buna göre 1 Kasım'da CHP'ye oy veren seçmenin sadece yüzde 84'ü 24 Haziran'da CHP'ye oy verdi. Geriye kalan yüzde 10,8 HDP'ye; 3,5 de İP'e oy verdi.

"BARAJI AŞMASI İÇİN HDP'YE OY VERDİM"

1 Kasım'da CHP'ye oy verip 24 Haziran'da CHP'yi tercih etmeyen seçmenlerin oy vermeme nedenleri arasında en yüksek oran yüzde 50,4 ile "Barajı aşması için HDP'ye oy verdim" cevabı yer aldı.