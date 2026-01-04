CHP’lilerin çocukları Avrupa’ya kapak attılar

HABER MERKEZİ

4 Aralık 2025 tarihinde TBMM’de gerçekleştirilen Bütçe görüşmeleri sırasında Meclis kürsüsünden ‘şimdi çocuk iş arıyor’ diyen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın büyük bir rezaleti deşifre oldu. Londra’da danışmanlık şirketi kuran ve ev alan CHP’li ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kızından ve Hırvatistan’da Tectum Investments adlı şirket kurarak milyonlarca avro para kaçıran yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve casusluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu’nun ardından CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın oğlu Efe Ağbaba’nın da yurt dışında şirket kurduğu öğrenildi. Efe Ağbaba’nın Almanya Frankfurt’da ‘Euro Carbon Offset’ isimli bir firmanın kurucu ortağı olduğu öğrenildi. Diğer yandan söz konusu firmanın Malatya TED Koleji ile karbon emisyonlarını dengelemek için ortak bir projeye imza attığı kaydedildi.