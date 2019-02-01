CHP'lileri çıldırtan anket detayı!

CHP'nin 31 Mart seçimleri öncesi açıkladığı adaylar parti içinde krize neden oldu. Öyle ki, sadece 1 ayda CHP'den 800 kişi istifa etti. Şimdi CHP'de şimdi de anketlere ödenen milyonlarca lira tartışma konusu oldu.

"Sonuçları dikkate almadı"

Yerel seçimde adaylarını belirlemek için anketler yaptıran ve bu anketlere milyonlarca lira veren CHP'nin anketten çıkan sonuçları dikkate almadan tercih yaptığı belirtildi. Bu durum, hem parti içinde hem de seçmen arasında büyük tepkiye neden oldu.

"Özel ilişkiler, eş-dost ilişkileri..."

Konuyu gündeme getiren isimlerden olan Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, özel ilişkilerin ve eş-dost ilişkilerinin aday belirleme sürecinde etken olduğunu belirtti.

"Dikkate almayacaktınız, niye milyonlarca lira ödediniz"

"Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı ikilisinin hazırladığı listeler büyük tartışmalara sebep olsa da geçiyor." diyen Bayer, "CHP milyonlarca lirayı anket firmalarına ödedi ama hiçbir anket sonucuna göre hiçbir yerde aday atamadı." ifadesini kullandı.

Bayer, "Madem anketleri dikkate almayacaktınız, o zaman milyonlarca lirayı niye anket firmalarına ödediniz?" diye yazdı.