CHP'lileri birbirine düşüren Mustafa Kemal rölyefi! "Çok da bir şeye benzemiyor"

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Havsa'nın kurtuluşunun 100. yıldönümü kapsamında, ilçe girişine Mustafa Kemal rölyefi koyuldu. Rölyef, heykel sevdalısı CHP'lileri birbirine düşürdü.

Rölyefin Mustafa Kemal'e benzemediğini söyleyen CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, "Niye oraya konuldu? Büst müdür, anıt mıdır? Çok da bir şeye benzemiyor." dedi.

"Yanlış yapıldı"

"Bunun yerine daha güzel, Atamıza daha yakışan bir heykel konulursa ben olumlu bakıyorum ama bu gerçekten olmamış." diyen CHP'li Pekcanlı, şöyle devam etti:

Çok değerli belediye başkanı kamuoyunda çok tepki aldı. Bu eleştirileri dikkate alacağını umuyorum, bekliyorum. Yanlış yapıldı bana göre. Kendisi doğru olduğunu iddia edebilir. Daha doğrusu Atatürk’e benzemiyor zaten. Atamıza benzeyen, Cumhuriyet’imizin 99’uncu yılında, 100’üncü yıla girerken Havsa’nın girişine ben de güzel bir heykel konulması tarafındayım. İnşallah değerli başkan, vatandaşların bu uyarılarını ciddiye alır.