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Gündem CHP'lilere şirin görünmek için bıyığını bile kesti: Sadullah Ergin'den Ergenekon savunması
Gündem

CHP'lilere şirin görünmek için bıyığını bile kesti: Sadullah Ergin'den Ergenekon savunması

Yeniakit Publisher
2023-04-13 20:30:00 - 2023-04-13 20:48:16

DEVA Partisi kontenjanından CHP listelerinden aday gösterilen ve solculara şirin görünmek için bıyığını bile kesen Sadullah Ergin, katıldığı canlı yayında CHP'lilerin kendisine yönelttiği eleştirilere cevap verdi.

Balyoz ve Ergenekon süreçlerinde Adalet Bakanlığı yapan ve o tarihlerde "Ali dibo" diye isim takılan DEVA Partili Sadullah Ergin'in ittifak protokolü kapsamında CHP listesinden aday gösterilmesi tartışma konusu oldu. Birçok solcu, Ergin'in CHP'den aday gösterilmesine tepki gösterdi. Tepkilerin odağındaki Ergin, Habertürk canlı yayınında eleştirilere cevap verdi.

"Benden önce başladı"

Kendisinin Adalet Bakanı olduğunda Ergenekon soruşturmalarının başladığını belirten Ergin, "1 Mayıs 2009 tarihinde Adalet Bakanı oldum. Ergenekon soruşturmaları 2 sene önce başladı. Bu soruşturmalar 12 dalga geçiyor. Benden önceki bakan döneminde yüzlerce kişi tutuklanıyor, yargılamalar başlıyor. Ondan sonra ben Adalet Bakanı oluyorum. Yargılamalar üstüne geliyor." dedi.

"Benim bıraktığım kadrolar devletin üst kademelerinde"

MİT krizi sonrası bakanlık kadrosunu değiştirdiğini belirten Ergin, "Sadullah Ergin, Adalet Bakanlığı'na geldi orayı kadrolaştı diye bir söylem ve algı var. Ben Bakan olduğum gün o günkü unvanlı kadroların önemli kısmı yargılandı. Ben geldiğimde orada bulduğum kadroydu, 1 tanesini getirmiş değildim. Bıraktığım kadrolar bugün hepsi devletin en üst katındalar. Görevlerine devam ediyorlar. Söylüyorum; Adalet Bakanlığı'nın merkez kadrosunda ben geldiğimde 1 Mayıs 2009, 7 Şubat MİT krizine kadar mevcut kadroyla çalıştım. MİT krizinden sonra tabloyu görünce biz 15-16 ayda 24-25 kilit noktayı tamamen değiştirdik. 2012'den 2014'e kadar. Adalet Bakanlığı'nın can damarı olan birimlerinin hepsini değiştirdik. O kadrolar Cumhurbaşkanlığı kadrolarında, AYM'de üye" ifadelerini kullandı.

"Mehmet Ali Bey Bana söyledi"

Ergin sözlerini şöyle sürdürdü: "Benden önce görev yapan arkadaşım ikili görüşmede 'Üzerine çok geliyorlar ama o arkadaşları ben getirdim oraya' diyordu. Mehmet Ali Şahin Bey bana söyledi. Bana söylemen bir şey ifade etmiyor ki, kamuoyunda paylaşırsan anlamı olur. Bunu daha önce isim vermeden söyledim. Benim geldiğimde mevcut kadrolar yargılandı, ama benim bıraktığım arkadaşlar bugün bile görevinin başında."

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