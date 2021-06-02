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Siyaset CHP’lilerden Meral Akşener’e: Eli kanlı katil asena
Siyaset

CHP’lilerden Meral Akşener’e: Eli kanlı katil asena

Almanya Köln’de 24 Haziran 2018 seçimleri öncesi toplantı düzenleyen CHP’lilerin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e "Eli kanlı katil asena" dediği bir görüntü ortaya çıktı. Sahnede konuşan CHP'li bir kadın, Akşener'i, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmemesi için sineye çektiklerini söylüyor ve İYİ Parti Genel Başkanı için "12 Eylül’de öldürülen devrimci solcu gençlerin kanı elinde olan doksanlı yılların faili meçhul cinayetlerinde adı geçen" ifadelerini kullanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 12:23:00 -
CHP’lilerden Meral Akşener’e: Eli kanlı katil asena

Almanya'nın Köln şehrinde bir salonda toplantı düzenleyen Cumhuriyet Halk Partililerin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Eli kanlı katil asena" dediği ortaya çıktı

'Erdoğan seçilmesin diye ses çıkarmıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullanılan "Seni başkan yaptırmayacağız" söylemini dillendiren ve 24 Haziran 2018 seçimlerini işaret eden CHP'li bir kadın, Meral Akşener'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmemesi için ses çıkarmadıklarını söylüyor ve şu ifadeleri kullanıyor:

"Eli kanlı akşener'i unutmadık"

12 Eylül’de öldürülen devrimci solcu gençlerin kanı elinde olan doksanlı yılların faili meçhul cinayetlerinde adı geçen ‘kod adı asena’, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i unutmadık, unutmayacağız. Bir seferliğine sineye çektik. Önceliğimiz başka. Bir olacağız.

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Yorumlar

MURTAZA

erdoğan yıkılsın diye pkkyla aynı yatağa giriyosunuz kaldıki meralyanlamı girmeyeceksiniz hainler
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Semerci

Vay vay sana yazıklar olsun . Bir hiç uğruna gittin koministlere ayakkabı oldu. Meral Tayyip Erdoğan sana ne yaptı ki sen bu kadar kin kusuyon ? Meral gel yol yakınken bu komonist CHP'den ayrıl.bu CHP'den, hdpden sana bir fayda gelmez. Zararın neresinden dönersen kârdır.
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