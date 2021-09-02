CHP'liler yasakta birbiri ile yarışıyor 'Aşı olmayanı hastaneye almayacağız'

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İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile 6 Eylül 2021 Pazartesi günü yürürlüğe girecek "PCR test zorunluluğu"nu bir adım öteye taşıyan CHP'liler, "aşı olmayanlara yasak ve sınırlama" getirmek için adeta birbirleri ile yarışıyor.

Görenler hayrete düştü!

CHP'li Bakırköy Belediyesi'nin, "Aşı olmayanların çocuklarını kreşlerimize kabul etmeyeceğiz" açıklamasından sonra, şok eden bir karar da Mehmet Haberal'ın Başkent Üniversitesi Alanya Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından alındı.

Hastane panosunda yazılan ilanda, "Covid-19 aşısını olmayan vatandaşlarımız ilerleyen süreçte (Acil haller dışında) hastanemize kabul edilmeyecektir." denildi.

Yetkililer tarafından yalanlanmadı

Ulaştığımız hastane yetkilileri, sosyal medyada hızla yayılan tabeladaki duyuruyu yalanlamazken, henüz böyle bir uygulamanın başlamadığını söyledi.