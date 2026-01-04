  • İSTANBUL
CHP'liler sunucunun üzerine yürüdü: En başta neden anmadın! Sarıkamış anmasında Mustafa Kemal kavgası
CHP'liler sunucunun üzerine yürüdü: En başta neden anmadın! Sarıkamış anmasında Mustafa Kemal kavgası

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ve eski Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı dolayısıyla düzenlenen törende Mustafa Kemal Atatürk'ün adının en başta anılmamasına tepki gösterdi. Sunucu programın ilerleyen bölümlerinde anılacağını söylese de CHP’lilerin tansiyonu düşmedi.

Edirne Doğu Anadolu Yardımlaşma Derneği tarafından Sarıkamış Harekatı’nın 111. yılı dolayısıyla düzenlenen törende siyasetçiler ve milletvekilleri, Mustafa Kemal’in isminin en başta anılmaması üzerine kavga çıkardı.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan "Atatürk kırmızı çizgimizdir" deyince sunucu "Sayın Milletvekilim, başımızın tacısınız ammavelakin zaten bahsedileceğinden dolayı girişte sadece şehitlerimiz dedik" karşılığını verdi.

POLEMİK TARTIŞMASI

Bunun üzerine Yazgan, "Bakın anmamakta ısrar ediyorsunuz" eleştirisini yöneltti.

Eski Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da araya girerek "Sevgili Hocam, bu cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu ülkede her saygı duruşundan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için denir. Bunu böyle söylemek zor geliyorsa söyleyin" diye konuştu.

Kısa süreli sözlü kavganın ardından Atatürk’ün anılmasıyla tören devam etti.

Sunucu sonrasında "Tüm programı da yapmış olduğunuz polemikle…" diye devam edince salondan "Polemik değil, doğru olan buydu" sesleri yükseldi.

Bozok

CHP'nin sürekli kullandığı silah, ben Mustafa Kemal'in partisiyim, bu memlekette benim birim öter diye hep suistimal ettiği bir olay. CHP'nin sesini kesmenin tek yolu 5816 sayılı Atatürk'ü Koruma kanununun kaldırılmasıdır.

Tug

Her yıl yapılan sarıkamış şehitlerini hatırlamak gerekli. Ama on binlerce askeri yazlık üniforma ile Erzurum un soguk karlı dağlarında , bir kurşun bile atmadan şehit olmasına sebep olan kişi veya komutanların da, kınanması gerekmez mi?
