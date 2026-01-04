CHP’liler sunucunun üzerine yürüdü: En başta neden anmadın! Sarıkamış anmasında Mustafa Kemal kavgası

Edirne Doğu Anadolu Yardımlaşma Derneği tarafından Sarıkamış Harekatı’nın 111. yılı dolayısıyla düzenlenen törende siyasetçiler ve milletvekilleri, Mustafa Kemal’in isminin en başta anılmaması üzerine kavga çıkardı.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan "Atatürk kırmızı çizgimizdir" deyince sunucu "Sayın Milletvekilim, başımızın tacısınız ammavelakin zaten bahsedileceğinden dolayı girişte sadece şehitlerimiz dedik" karşılığını verdi.

POLEMİK TARTIŞMASI

Bunun üzerine Yazgan, "Bakın anmamakta ısrar ediyorsunuz" eleştirisini yöneltti.

Eski Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da araya girerek "Sevgili Hocam, bu cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu ülkede her saygı duruşundan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için denir. Bunu böyle söylemek zor geliyorsa söyleyin" diye konuştu.

Kısa süreli sözlü kavganın ardından Atatürk’ün anılmasıyla tören devam etti.

Sunucu sonrasında "Tüm programı da yapmış olduğunuz polemikle…" diye devam edince salondan "Polemik değil, doğru olan buydu" sesleri yükseldi.