Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CHP'liler o ismi de aday olarak görmek istiyor

CHP'nin kapalı grup toplantısında; Muharrem İnce, Yılmaz Büyükerşen, İlhan Kesici ve Özgür Özel'in adaylığının masaya yatırıldığı belirtildi.

26 Nisan 2018 Perşembe 09:42
CHP'liler o ismi de aday olarak görmek istiyor

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanan CHP, adayını belirlemek için çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamda parti genel merkezinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında kapalı grup toplantısını gerçekleştirildi.

Toplantıda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, diğer partilerin genel başkanlarıyla yaptığı ittifak görüşmeleri hakkında milletvekillerine bilgi verdi.

Ardından söz alan milletvekilleri, CHP'nin mutlaka kendi adayını çıkarması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

ÖNERİLEN 4 CHP'Lİ

3 saat 40 dakika süren toplantıda, bazı milletvekillerinin, cumhurbaşkanı adayı olarak Grup Başkanvekili Özgür Özel'i, Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'yi ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i önerdiği belirtildi.

EKONOMİ KONUSU...

Milletvekillerini dinledikten sonra konuşan Kılıçdaroğlu'nun, "Türkiye'nin ekonomisinin kötüye gittiğini" vurgulayarak, ekonomiden anlayan, ekonomi konusunda başarılı çalışmaları olmuş bir cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin önemine işaret ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 09:42
  1. Yalova
  2. İstanbul
  3. Eskişehir
  4. chp
  5. kemal kılıçdaroğlu
  6. Özgür Özel

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi açıklandı!
    1. Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi..
    2. Devlet Bahçeli adaylık başvurusunu yaptı
    3. BOTAŞ'ın 4 projesine dış finansman..
    4. Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın karşı..
    5. Derbinin hakemi açıklandı!
    6. CHP'nin adayı belli oldu! Ecevit'in..
    7. O sığınak böyle imha edildi! (Video)
    8. Milli savaş uçağı için güçler..
    9. Kim, ilk kez sınırı geçiyor!
    10. CHP'liler o ismi de aday olarak görmek..
    11. Dolar güne nasıl başladı?
    12. Aydın’da orta refüje çıkan aracı böyle..
    13. Karabükspor, Göztepe'nin konuğu olacak
    14. YSK Başkanı'ndan seçim takvimi..
    15. 'HDP ile ortak vatan kuracağız'
    16. Türkiye, Rusya ve İran bir araya gelecek
    17. Perinçek’in etekleri tutuştu!..
    18. Karar sonrası Beşiktaş maça çıkmazsa..
    19. Dandy Walker Sendromu nedir?..
    20. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayının..
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Bomba iddia: Mustafa Kemal Anıtkabir'den çıkıp Gül'ü aday gösterse...
    Bomba iddia: Mustafa Kemal Anıtkabir'den çıkıp Gül'ü aday gösterse...