CHP’liler halkçı değil “rantçı”

Her seçimde milletin oyuna talip olduklarını ifade eden CHP’nin millete nasıl yük olduğu bir kez daha belgelendi. Siyasete girmeden önce garsonluk, pazarcılık, öğretmenlik, gazetecilik ve diş hekimliği gibi mesleklerle uğraştığını dile getiren CHP’nin sözde halkçı kurmaylarının servetlerine servet kattığı ortaya çıktı. Yıllarca köylüyü aşağılayan, yoksulu ötekileştiren, gariban Anadolu halkını sömüren CHP’nin ağır toplarının mal varlıklarını irdeleyen Akit, dudak uçuklatan rakamları gözler önüne serdi.

Sözde şeffaf özde imparator

Şeffaflıktan dem vurup, 60 m2’lik evde doğduğunu söyleyen CHP-İP ve HDP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun 420 milyon dolar civarında mal varlığı bulunduğu tahmin ediliyor. Beylikdüzü’nde çok kısa sürede inşaat imparatorluğu kuran İmamoğlu, adaylığının netleşmesinin ardından mal varlığını gizleyerek ilkesizlikte çığır açıyor. 33 bina, 88 daire, 156 dükkan, 12 villa, 73 ofis inşa eden bir inşaat imparatoru haline geldiğini bir türlü izah edemeyen İmamoğlu, koluna 250 bin liralık saat takmayı da ihmal etmiyor. Mütevazılık edebiyatı yapan İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde, babası Hasan İmamoğlu’nun sadece Balıkesir Güre’de 128 dönüm arazi ve 24 daire satın aldığı ifade ediliyor.

En hızlı köşeyi dönen tekin oldu

Siyasete girmeden önce garsonluk yapan, kavun-karpuz satan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise CHP’ye girer girmez köşeyi döndü. Meclis imkanlarını gelişi güzel kullanan CHP’li Gürsel Tekin’in 9 villa, 11 şirket, 7 benzin istasyonu bulunduğu belirtiliyor. Görev yaptığı belediyelerde adı usulsüzlere karışan, ev ziyaretlerinde vatandaşın evine ayakkabı ile giren Tekin, sosyetenin köpeği” olarak bilinen “Pomeranian’ cinsi köpeğe toplam 40 bin lira vermekten geri durmuyor.

Ataşehir’i parsellediler

Bir zamanlar gecekonduda kirada oturduğunu dile getiren Gamze İlgezdi’nin 13 milyon liralık mal varlığı bulunuyor. Meclis’te sol yumruğunu havaya kaldırarak, ‘Ezilenlerin yanındayız’ mesajı veren Gamze İlgezdi’nin eşi Battal İlgezdi ile birlikte üzerine kayıtlı 35 lüks daire yer alıyor. Yolsuzluğun ve rantın merkezi haline gelen Ataşehir Belediyesi’ni talan eden İlgezdi ailesi üzerine kayıtlı daireler, Ataşehir, Beykoz, Sancaktepe, Kağıthane, Bodrum ve Didim’de bulunuyor.

Öğretmen deyip geçmeyin

Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde “öğretmen emeklisiyim” diyerek sokak sokak dolaşan Muharrem İnce’nin ise 2 trilyonluk mal varlığına sahip olduğu bizzat kendisi tarafından dile getiriliyor. CHP’li Muharrem İnce, YSK’ya verdiği mal bildirimi formunda, Edirne’de bir evleri, Yalova’da ev ve tarlaları, Ankara Çankaya’da ise 600 bin lira değerinde lüks bir evi bulunuyor. Bir zamanlar dershane öğretmenliği yapan İnce aynı zamanda 109 bin lira değerinde BMW, 328 bin lira değerinde 2015 model BMW ve 2012 model Mercedes marka bir otomobile sahip.

Mütevazılık edebiyatı

“9 yıldır aynı arabaya biniyorum” diyerek mütevazı bir yaşam sürdüğünü öne süren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 1 milyon 750 bin liralık mal varlığı yer alıyor.Keyif çatmak için Tarihi Şato Restoran’ı Başkanlık Konutu’na çeviren Soyer’in lüks yaşantısı dikkat çekmeyi sürdürüyor.

HDP’nin oylarıyla Ankara’nın Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mansur Yavaş’ın ise sadece ziynet eşyası 400 bin lirayı geçiyor. Asgari ücretliden bile az vergi ödeyen, “kirada oturuyorum” diyerek halkçı geçinen Yavaş’ın, Ankara’nın en lüks semtinde dairesi, bağ evi ve arsaları yer alıyor. Ülkücü geçinen ancak terör partisi HDP ile ittifak yapan Yavaş’ın üzerine kayıtlı 2015 model Audi A3 marka bir otomobil ve 2014 C200 model Mercedes marka bir otomobil yer alıyor. Tek bir senet üzerinden milyonlarca lira kazandığı ifşa olan Yavaş’ın 2015 ve 2017 yılları içinde cüzi bir kazanç gösterdiği gazetemiz Akit tarafından deşifre edilmişti.

Kendisi ve ailesi 4 yılda büyüdü

CHP’ye katılmadan önce gazetecilik yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ise seçildikten sonra kendisi ve birinci derecede yakınları son dört yıl içinde tam 184 milyon 350 bin TL’lik gayrimenkul edinildi. Maltepe ve Kadıköy’de, Muğla Marmaris ve Ula’da, Antalya Aksu’da, Balıkesir Avşa’da, Aydın Didim ile Bodrum Torbalı’da, Kılıç ailesinin adına; arsadan rezidansa, işyeri ve ofisten beş yıldızlı otele kadar onlarca kalem gayrimenkul kaydı bulunuyor. Star’ın haberine göre; CHP’den başkan seçildikten sonra kendisi ve aile eşrafı gayrimenkul kralı olan Ali Kılıç’ın Maltepe’de 6 milyon 500 bin TL’lik dubleks dairesi yer alıyor. Tapu kaydında değeri 1 milyon 500 bin TL olarak gösterilen dubleks daire deniz manzaralı. Dragos Konakları’nda yer alan dairenin piyasa değeri ise en az 6 milyon 500 bin lira. Ali Kılıç’ın eski eşinden olan kızı Dilan Dinçer ise Aydın Didim’de 2017 yılında, 1 milyon 300 bin TL değerinde dubleks yazlık satın aldı. Kendisi ve ailesiyle ilgili iddialar üzerine Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç yaptığı açıklamada, haksız kazanç elde etmediğini ileri sürdü. Dört yıl içinde devasa bütçenin kaynağını gizli tutan Kılıç ve ailesinin kurduğu şirketlerin tarihi birkaç yıl öncesine dayanıyor.