CHP'liler çok kızacak! Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışına destek

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Yunanistan'ın Ege'de Türk hava sahası ve karasularına yönelik bu yıl içerisinde bin 123 ihlal ve tacizde bulunmasına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunan'ı titreten ifadeler kullandı.

"Bir gece ansızın gelebiliriz"

Yunan medyasının manşetine taşıdığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bak Yunan tarihe dön, çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz" şeklinde konuştu.

CHP'li Tanju Özcan'dan destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da geniş yankı uyandırırken CHP'li Tanju Özcan'dan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şaşırtan bir destek geldi.

"Başkomutanımızın emriyle yarın adalara çıkalım"

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclisinin Eylül ayı 2.oturumunda komşu ülke Yunanistan ile yaşanan gerginliğe ilişkin konuşarak şöyle dedi:

Yunanistan bu cesareti nereden buluyor? Bu ülkeyi çok mu güçsüz görüyorlar dışarıdan? Bu ülkeyi yönetenleri mi çok güçsüz görüyorlar? Tepki veremez diye görüyorlar. Ben anlamadım, biz bu Yunanistan'ı kaç defa yendik? Gidip adalarımızı geri alalım. Ben varım buna. Bir Türk milliyetçisi olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın başkomutanımızın emriyle yarın adalara çıkalım. Bana da ne görev verilirse buna hazırım. Yapar mı? Sanmıyorum. Yaparsa sevinir miyim? Çok mutlu olurum.