CHP’liler çılgına dönecek! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sadullah Ergin savunması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP listelerinden aday gösterilen ve tartışma oluşturan Sadullah Ergin konusuyla ilgili konuştu.

Kılıçdaroğlu "anılan isimlerin başka partilerin adayı olduğunu, o partilerin iç işlerine karışamayacaklarını" söyledi.

Sadullah Ergin'in aday gösterilmesi sonrası geri adım atılmayacağı mesajını veren Kılıçdaroğlu, "Diğer yerlerde de, illerde de benzer tartışmalar var, olabilir ama dediğim gibi yani Sadullah Bey başka bir partinin adayı, diğer arkadaşlar da başka bir partinin adayı. Bizim partililer de var. Dediğim gibi Saadet'li var, DEVA'lı var, Gelecek Partili var, Demokrat Partili var, İYİ Parti'li var. Dolayısıyla bunlar artık oyların heba olmaması ve bunların lehe çalışması için böyle bir akılcı politika izlendi" dedi.