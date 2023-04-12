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Siyaset CHP’liler çılgına dönecek! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sadullah Ergin savunması
Siyaset

CHP’liler çılgına dönecek! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sadullah Ergin savunması

Yeniakit Publisher
2023-04-12 15:08:00 - 2023-04-12 15:12:35
CHP’liler çılgına dönecek! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sadullah Ergin savunması

Fenerbahçe’ye yönelik FETÖ kumpası döneminde Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'in CHP listesinden milletvekili adayı gösterilmesine ilişkin konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partililerin hoşuna gitmeyecek açıklamalar yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP listelerinden aday gösterilen ve tartışma oluşturan Sadullah Ergin konusuyla ilgili konuştu.

Kılıçdaroğlu "anılan isimlerin başka partilerin adayı olduğunu, o partilerin iç işlerine karışamayacaklarını" söyledi.

Sadullah Ergin'in aday gösterilmesi sonrası geri adım atılmayacağı mesajını veren Kılıçdaroğlu, "Diğer yerlerde de, illerde de benzer tartışmalar var, olabilir ama dediğim gibi yani Sadullah Bey başka bir partinin adayı, diğer arkadaşlar da başka bir partinin adayı. Bizim partililer de var. Dediğim gibi Saadet'li var, DEVA'lı var, Gelecek Partili var, Demokrat Partili var, İYİ Parti'li var. Dolayısıyla bunlar artık oyların heba olmaması ve bunların lehe çalışması için böyle bir akılcı politika izlendi" dedi.

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