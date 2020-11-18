CHP'liler bu görüntülere ne diyecek? Kılıçdaroğlu Anayasa'nın 2. ve 3. maddelerini sildi

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti ile FETÖ arasındaki ilişkiyi ortaya çıkardığı için partiden ihraç edildi. Özdağ, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP tarafından ortak Anayasa taslağı hazırlandığını da ifşa ederek sözde Ülkücü İYİ Parti’nin ipliğini pazara çıkardı.

Ümit Özdağ’ın ifşaatı gündemdeyken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, terör örgütü PKK’ya yakın olduğu belirtilen İMC TV’de yaptığı bir konuşma da tekrar gündeme geldi.

Söz konusu görüntülerde Kılıçdaroğlu, “Anayasa’yı değiştirelim” dedikten sonra kendisine, “2 ve 3’üncü maddeleri de mi?” sorusu yöneltildi.

Bu soruya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Tabi… Söyledik tüm bunları” cevabını veriyor.