0553 313 94 23

CHP'liler birbirine girdi... Anıtkabir'e gidip Kılıçdaroğlu'nu şikayet etti! Karga tulumba kovuldu

CHP Bursa Teşkilatı’ndan 7 kişi Anıtkabir’e giderek Mustafa Kemal'in anı defterine Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nu şikayet eden bir yazı yazdı. Deftere “Kurmuş olduğun parti, kuruluş ilkelerini kaybetti” diye not düşen Sara Mızrak karga tulumba partiden kovuldu.

13 Ekim 2018 Cumartesi 09:24
CHP'liler birbirine girdi... Anıtkabir'e gidip Kılıçdaroğlu'nu şikayet etti! Karga tulumba kovuldu

CHP Bursa İl Teşkilatı üyesi 7 partili "Ata'ya Şikayet Ediyoruz" sloganıyla Anıtkabir'e giderek anı defterine Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu şikayet etti. Anı defterinde düştüğü notta Mustafa Kemal'e Kılıçdaroğlu'nu "şikayet eden" Sara Mızrak, şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Paşam, senin huzuruna Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler ve kadınlarız. CHP senin ve bu topraklar uğruna şehit düşmüş vatan evlatlarının bize emanetidir. Kurmuş olduğun CHP mevcut yönetim tarafından kuruluş ilkelerini kaybetmiştir. Acilen CHP'nin kuruluş amaç ve ilkelerine dönmesi gerekmektedir. Bizler çok üzgünüz."

Dışarı atıldı

Akşam'ın haberine göre; Bursa İl Başkanlığı binasına giden Sara Mızrak savunma vermek istedi. Ancak İl başkanı Hüseyin Akkuş'un talimatıyla içeri sokulmayan Mızrak, karga tulumba dışarı atıldı. Mızrak ve diğer 7 üye ihraç talebiyle disipline verildi.

Değişim ve adalet istiyoruz 

Sara Mızrak, "Biz CHP'de bazı şeyler değişsin istiyoruz. Bunun için de CHP'de olan adaletsizlikleri, hukuksuzlukları Atatürk'e şikayet ettik. CHP'nin kuruluş ayarlarına geri dönmesini istediğimiz için bu eylemi yaptık" dedi.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 09:24
  1. Bursa
  2. CHP
  3. Mustafa Kemal
  4. anı defteri
  5. Kemal Kılıçdaroğlu
  6. Şikayet

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devlet Bahçeli uyardı: Üç büyük şehri kaybedersek...
    1. Devlet Bahçeli uyardı: Üç büyük şehri..
    2. Omran İnşaat’tan700 milyon liralık..
    3. NEF’ten ev yenileme kampanyası
    4. Akzirve’nin CEO’sundan yeni şirket
    5. Kayseri’ye 620 milyon liralık yatırım
    6. Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2..
    7. ABD'de dikkat çeken iddia... 'Hakan..
    8. TOKİ’DEN Gaziantep’te 191 bine 3+1 daire
    9. Fenerbahçe'den Canaria’ya farklı tarife!
    10. Bankalar insafsızlıkları ile baş başa..
    11. Devrim gibi! 15 Kasım'da başlıyor...
    12. ABD'li casus Brunson'un son sözleri!
    13. CHP'liler birbirine girdi.....
    14. Donald Trump, kayıp Suudi gazeteci..
    15. Terörist İsrail'den sivil katliamı: 7..
    16. KİPTAŞ, kampanyanın yıldızı oldu
    17. Kadro dışı kalan Aatif Chahechouhe'ye..
    18. Amerika'ya yapılan teklif Atina'yı..
    19. Mansur Yavaş İYİ Parti’nin Ankara..
    20. ÖSYM'den yönetmelik değişikliği! Resmi..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?