CHP'liler birbirine girdi... Anıtkabir'e gidip Kılıçdaroğlu'nu şikayet etti! Karga tulumba kovuldu
CHP Bursa Teşkilatı’ndan 7 kişi Anıtkabir’e giderek Mustafa Kemal'in anı defterine Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nu şikayet eden bir yazı yazdı. Deftere “Kurmuş olduğun parti, kuruluş ilkelerini kaybetti” diye not düşen Sara Mızrak karga tulumba partiden kovuldu.13 Ekim 2018 Cumartesi 09:24
CHP Bursa İl Teşkilatı üyesi 7 partili "Ata'ya Şikayet Ediyoruz" sloganıyla Anıtkabir'e giderek anı defterine Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu şikayet etti. Anı defterinde düştüğü notta Mustafa Kemal'e Kılıçdaroğlu'nu "şikayet eden" Sara Mızrak, şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili Paşam, senin huzuruna Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler ve kadınlarız. CHP senin ve bu topraklar uğruna şehit düşmüş vatan evlatlarının bize emanetidir. Kurmuş olduğun CHP mevcut yönetim tarafından kuruluş ilkelerini kaybetmiştir. Acilen CHP'nin kuruluş amaç ve ilkelerine dönmesi gerekmektedir. Bizler çok üzgünüz."
Dışarı atıldı
Akşam'ın haberine göre; Bursa İl Başkanlığı binasına giden Sara Mızrak savunma vermek istedi. Ancak İl başkanı Hüseyin Akkuş'un talimatıyla içeri sokulmayan Mızrak, karga tulumba dışarı atıldı. Mızrak ve diğer 7 üye ihraç talebiyle disipline verildi.
Değişim ve adalet istiyoruz
Sara Mızrak, "Biz CHP'de bazı şeyler değişsin istiyoruz. Bunun için de CHP'de olan adaletsizlikleri, hukuksuzlukları Atatürk'e şikayet ettik. CHP'nin kuruluş ayarlarına geri dönmesini istediğimiz için bu eylemi yaptık" dedi.
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