CHP'liler bir işçiyi tekme tokat dövdü! "Sen HDP'lisin"

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan 258 kişiden biri olan Mahir Kılıç, işine dönmek için açlık grevi başlattı.

"Sen HDP'lisin"

CHP Genel Merkezi önünde eylemini 36 gündür sürdüren Kılıç'a, bir grup CHP'li "Sen HDP'lisin, partiye zarar veriyorsun" diyerek tekme tokat saldırdı.