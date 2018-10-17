CHP'liler bir işçiyi tekme tokat dövdü! "Sen HDP'lisin"
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışırken işten çıkarılan bir emekçi, CHP Genel Merkezi önünde grev yaparken, partililer, “Sen HDP’lisin” diyerek işçiyi dövdü. Olay anbean kameraya yansıdı.17 Ekim 2018 Çarşamba 15:20
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan 258 kişiden biri olan Mahir Kılıç, işine dönmek için açlık grevi başlattı.
"Sen HDP'lisin"
CHP Genel Merkezi önünde eylemini 36 gündür sürdüren Kılıç'a, bir grup CHP'li "Sen HDP'lisin, partiye zarar veriyorsun" diyerek tekme tokat saldırdı.
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