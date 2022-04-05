CHP'liler bile isyan etti! İBB'den yüzde 112 zam

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, İstanbulluları zam yağmuruna tutmaya devam ediyor. Halk Ekmek'ten toplu taşıma ücretlerine, İSPARK'tan su fiyatlarına kadar 150'den fazla hizmete her ay zam yapan ve zam talebinde bulunan İBB yönetimi önceki gün Belgrad Ormanı giriş fiyatlarında da zam yaptı. 2019 yılında yaya girişi ve bisikletli girişlerde ücretsiz olan araç girişleri boyuta göre 5 ila 10 lira arasında değişen Belgrad Orman giriş ücretlerini yayalara ve bisikletlilere de ücretli hale getiren İBB yönetimi, binek araçlar için 2022 Ocak ayında önce 15 lira olan daha sonra 17 liraya yükseltilen giriş ücreti, yüzde 112 zam yaparak 36 lira yaptı.

CHP'liler de isyan etti

2 Nisan günü ormana giden Itır Erhart giriş ücretini gösteren fiş ile "Belgrad Ormanı giriş ücreti bu sabah itibariyle 36 TL" notunu düşerken öğretim görevlisi Sibel Çakır ise "Sabah erken koşmak için ormana girerken biz de giriş ücretinin 36 TL yapıldığını görünce şaşırdık, yeşil alandan yararlanmak herkesin hakkı olmalı" diyerek fahiş fiyat artışına tepki gösterdi.

2014'te CHP'den Beyoğlu Belediye Başkan Adayı olan Eğitimci Aylin Kotil ise, "İstanbul'da yürümekten en keyif aldığım yer. Ancak yıllardır hatta çocukluğumdan beri sorarım 'Ormana girerken neden para ödüyoruz?" ifadelerine yer verdi.

Kendisini Ekrem İmamoğlu destekçisi ve sempatizanı olarak tanımlayan bir sosyal medya kullanıcısı ise "Bir Ekrem İmamoğlu destekçisi ve sempatizanı olarak dün Belgrad Ormanı'na gelen fahiş zammı anlayamadım. Siz de böyle yaparsanız diğerlerinden ne farkınız kalır? Giriş bedelini 20 liradan 36 liraya artırmanın bir izahı olamaz!" diyerek dert yandı.

CHP'nin televizyon kanalı olan TELE1'de program sunan Gazeteci, Tuba Emlek de "Senenin başında 15 TL olan Belgrad Ormanı giriş ücreti önce 20 TL ardından 36 TL olmuş" derken yüzlerce vatandaş kamuoyundan gizlenerek yapılan zamma tepki gösterdi.