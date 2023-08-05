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Ekonomi CHP'li Zeydan yönetimindeki Adana'da toplu ulaşıma rekor zam!
Ekonomi

CHP'li Zeydan yönetimindeki Adana'da toplu ulaşıma rekor zam!

Yeniakit Publisher
2023-08-05 02:25:00 - 2023-08-05 03:02:06
CHP'li Zeydan yönetimindeki Adana'da toplu ulaşıma rekor zam!

CHP'li Zeydan Karalar yönetimindeki Adana'da toplu ulaşıma bir zam daha yapıldı.

Adana'da minibüs ve özel halk otobüslerinin ücret tarifelerine zam yapıldı. Zam için artan akaryakıt fiyatları gerekçe gösterilDİ.

Temmuz ayı başında yapılan zam sonrasında Adana'da dolmuş, minibüs, halk otobüsleri ücretlerine yeniden zam geldi.

Adana Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), yeni ücret tarifelerine göre geçerli olacak yeni tarifeyi paylaştı:

Dolmuş-Öğrenci: 10.5 TL

Sivil: 17.5 TL
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özel Halk Otobüsü-Öğrenci: 9.5 TL

Sivil: 17 TL

Belediye Otobüsü-Sivil: 15 TL

Öğrenci: 7 TL

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