CHP’li Zeydan Karalar’dan ırkçı söylem
CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, seçim çalışmaları kapsamında düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada ırkçı bir söylemde bulundu.
Konuşması sırasında “Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olmaz” sözlerini kullanan Karalar, yaptığı skandal açıklamanın ardından “Yayını kesin, bunu yayınlamayın” uyarısında bulundu.
Karalar, geçtiğimiz günlerde de Seyhan adayı Oya Tekin ile gittiği bir beldede DEM'lilerin tepkisiyle karşılaşmıştı. Bir DEM'linin, “Burada bizim pankartlarımız sökülüyor, CHP'nin pankartları duruyor” demesine Karalar “Biz yapıyorsak özür diliyoruz. Asla DEM pankartlarını indirmem” cevabını vermişti.
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