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Siyaset CHP'li Zeydan Karalar hedef gösterdi, yaşlı adamı dövdüler!
Siyaset

CHP'li Zeydan Karalar hedef gösterdi, yaşlı adamı dövdüler!

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından mağdur edilen yaşlı bir adama, CHP'li Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın "Sen Adana'da yaşayan 3 milyon kişiden birisin" dedi. Hedef gösterilen yaşlı adam partililer tarafından yaka paça uzaklaştırıldı, yere düşürülerek linç edildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 09:14:00 -
CHP'li Zeydan Karalar hedef gösterdi, yaşlı adamı dövdüler!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatı tamamlandıktan sonra kapatılması planlanan Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın önünde basın açıklaması yaptı.

Burada yaşlı bir adam, evini satarak Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Meydanı Projesi'nden dükkan aldığını ancak hâlâ teslim edilmemesi nedeniyle mağdur olduğunu söyledi.

Karalar, yaşlı adama "Sen Adana'da yaşayan 3 milyon kişiden birisin" cevabını verdi. Bu sırada alanda bulunan partililer tarafından yaşlı adam yaka paça uzaklaştırılmak istendi. Onlarca kişinin üstüne çullandığı adam yere düştü.

Sosyal medyada yer alan görüntüler ise büyük tepki topladı.

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Yorumlar

ALLAH'IN KULU

chpkk nın helâlleşme si böyle olur gerçek yüzleri bu

palavramantasyon ve abartmasyonel

linç edilen ölür, mef’ul öldü mü gerçekten de?
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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