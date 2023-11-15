CHP'li yöneticiler kurultayda dönen rüşveti ifşa etti! Bin dolar alırken video çekip şantaj yapan delege...

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısındaki 13. seçim yenilgisinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisindeki genel başkanlık yarışında da kaybeden taraf oldu.

Genel Başkanlık koltuğuna Özgür Özel'in oturduğu CHP'de, değişim sürecine ilişkin birtakım iddialar ortaya atıldı.

Delegelerin ikna sürecinde rüşvetin, hediyelerin havada uçuştuğu, karşılıklı al-verlerin yapıldığı söylentileri kulislerin en önemli gündem maddesi oldu.

Dönen rüşveti ifşa ettiler!

CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır ile CHP Kadıköy İlçe Teşkilatı üyesi Tolgahan Erdoğan, kurultayda dönen rüşveti ifşa ettiler.

Ekrem İmamoğlu ve ona destek veren Ali Mahir Başarır'a yakın isimlerden Erkan Çakır'ın iddiasına göre, Ekrem İmamoğlu'nun kurultaydan sonra CHP genel merkezinde kasanın başına geçirdiği Özgür Karabat, kurultay günü taşıdığı çantalarla insanlara para dağıttı. Çakır'ın iddiasına göre delegelerden biri bin 500 dolar alırken, kendisini videoya çektirdi. Ardından görüntüler karşılığında 10 bin dolar daha istedi.

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Kılıçdaroğlu'na yakın partili de Çakır'ın sözlerini doğruladı!

Özgür Karabat'ın çanta çanta dolar taşındığı iddiasına doğrulama iseTolgahan Erdoğan'dan geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Erdoğan ile Çakır arasınd aşu diyalog geçti:

Erkan Çakır: Demiş ki, ben bin 500 dolar aldım ama, keriz değilim. Bana 10 bin dolar vermezlerse bu videoyu gerekli yerlere ulaştıracağım.

Tolgahan Erdoğan: Evet bunu anlatan İsveç delegesi. Adam Tuncelili. Zazaca konuşuyor. JB Marriot Hotel'de oluyor. Hatta onu da söylüyor. Bin 500 dolarI alırken bir arkadaşına video çektiriyor. Bunu da onlara 10 bin dolar istemek için koz olarak kullanıyor.

Erkan Çakır: Evet, hatta şöyle bir durum da olmuş; bana kim 10 bin dolar verirse bu videoyu alır diye de söylemiş.

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