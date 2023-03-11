CHP'li yöneticiden eylem yapan doktora saldırı! 'Provokatör'

Sözde hak-hukuk savunucusu CHP'liler, eylem yapan doktoru provokatörlükle suçlayarak saldırıda bulundu.

CHP'li Mudanya Belediyesi, ruhsatı alınmış olmasına rağmen, Türkiye'nin en büyük "ortopedi ve travmatoloji hastanesi" projesini engelledi.

Engellenen Mudanya Ortopedi Hastanesi için açlık grevi başlatan ve 26 gündür grevine devam eden proje sahibi Dr. Kayhan Turan, CHP Bursa İl Başkanlığı önünde eylem yaptı.

Dr. Turan, CHP Bursa İl Başkan Yardımcısı Ahmet Serhatlı'nın saldırısına uğradı.

Sözde hak savunucusu CHP'lilerden Serhatlı, Dr. Turan'a, "İl binası önünde eylem yapmak provokatif bir harekettir. Terbiyesizin teki, doktor olmuş ama adam olamamış" diyerek hakaret etti. CHP'li Serhatlı yumruğunu kaldırarak Dr. Turan'ın üzerine yürüdü.

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Darp girişimi araya girenler sayesinde engellendi.

Saldırıya uğrayan Dr. Turan şu ifadeleri kullandı:

26 gündür açlık grevindeyim. Amacım bana yapılan haksızlığı yetkililere duyurmak. Çabalarım sonuç vermedi; bugün de bizzat Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelip Sayın Kılıçdaroğlu'na isteklerimi, sadece ama sadece derdimi anlatmak için buradayım. Biraz önce arkadaşlarımız yukarıya çıktılar, CHP'ye geldiğimizi, randevu istediğimizi söylediler. Önce benim ismimi duymadan İl Başkan Yardımcısı görüşeceğiniz söylemiş. Daha sonra benim olduğum söylenince de 'Ben burada yokum' demiş, birden kaybolmuş.

Gerçekten bu Cumhuriyet Halk Partisi için bir utanç tablosudur. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu'na duyurmak için elimden gelen her şeyi yapacağım, eylemime devam edeceğim.