CHP’li Yılmaz Büyükerşen’den büyük hizmet! Emin Çölaşan hayatını kaybeden Bekir Coşkun'a komşu oldu
Türkiye'de heykel yaparak vatandaşa hizmet ettiğini sanan CHP'li belediye başkanları, vatandaşın parasını israf etmeye devam ediyor. Vatandaşın kendisine hizmet etmesi için oy verdiği CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, geçtiğimiz Ekim ayında hayatını kaybeden Sözcü yazarı Bekir Coşkun'un balmumu heykelini yaptırarak, Coşkun'la diğer bir Sözcü yazarı Emin Çölaşan'ın heykellerini komşu yaptı.
Türkiye'de hizmet siyasetinden çok heykel siyaseti yapan CHP'li belediyeler yine heykel sevdasından vazgeçmedi. Geçtiğimiz yerel seçimlerde CHP'ye geçen belediyelerde ve seçim öncesinde de CHP'de bulunan belediyelerde belediye başkanları heykel yaparak vatandaşın paralarını çar çur etmeye devam ediyor.
Bekir Coşkun heykeli
Heykel hizmetleriyle tanınan CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, yine bir heykel hizmetine imza attı. CHP'li Büyükerşen, geçtiğimiz Ekim ayında hayatını kaybeden Sözcü yazarı Bekir Coşkun'un balmumu heykelini yaptırdı. Coşkun'un balmumu heykelini Yılmaz Büyükerşen Balmmumu Heykeller Müzesi'ne koyan CHP'li belediye başkanı heykelin bir fotoğrafını da Sözcü yazarı Emin Çölaşan'a gönderdi.
Heykel hizmeti Çölaşan'ı mest etti
Sözcü yazarı Emin Çölaşan bugünkü yazısında Büyükerşen'in 'Büyük heykel hizmeti'ne yer vererek Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nin bir reklamını yaptı. Bekir Coşkun'un heykelinin kendi heykelinin yanına koyulduğunu söyleyen Çölaşan, bir de heykellerin fotoğraflarını paylaştı.