CHP’li Yılmaz Büyükerşen’den büyük hizmet! Emin Çölaşan hayatını kaybeden Bekir Coşkun'a komşu oldu

Türkiye'de hizmet siyasetinden çok heykel siyaseti yapan CHP'li belediyeler yine heykel sevdasından vazgeçmedi. Geçtiğimiz yerel seçimlerde CHP'ye geçen belediyelerde ve seçim öncesinde de CHP'de bulunan belediyelerde belediye başkanları heykel yaparak vatandaşın paralarını çar çur etmeye devam ediyor.

Bekir Coşkun heykeli

Heykel hizmetleriyle tanınan CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, yine bir heykel hizmetine imza attı. CHP'li Büyükerşen, geçtiğimiz Ekim ayında hayatını kaybeden Sözcü yazarı Bekir Coşkun'un balmumu heykelini yaptırdı. Coşkun'un balmumu heykelini Yılmaz Büyükerşen Balmmumu Heykeller Müzesi'ne koyan CHP'li belediye başkanı heykelin bir fotoğrafını da Sözcü yazarı Emin Çölaşan'a gönderdi.

Heykel hizmeti Çölaşan'ı mest etti

Sözcü yazarı Emin Çölaşan bugünkü yazısında Büyükerşen'in 'Büyük heykel hizmeti'ne yer vererek Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nin bir reklamını yaptı. Bekir Coşkun'un heykelinin kendi heykelinin yanına koyulduğunu söyleyen Çölaşan, bir de heykellerin fotoğraflarını paylaştı.