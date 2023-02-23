CHP'li Yıldırım Kaya: Atatürk'ü deprem bile yıkamadı!

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CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde deprem bölgesini amatör kamerasıyla görüntüledi.

CHP'li Kaya, fay hattı sebebi ile yarılan yolu çekerek, "Bu fay hattı burada kurulu tüm binaların yıkılmasına neden oldu." dedi.

Kaya daha sonra, Mustafa Kemal büstünün olduğu yere doğru yürüyerek, "Fay hattı buraya kadar gelmiş gelmiş, Atatürk'ü yıkamamış." ifadelerini kullandı.

Yıldırım Kaya sözlerini, "Atatürk'ü deprem bile yıkamamış, uğraşmayın" diye tamamladı.