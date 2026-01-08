  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkiye-Malezya ilişkileri düşman çatlatıyor! Başkan Erdoğan ve Malezya Başbakanı İbrahim'den ortak açıklama: Ticaret hedefimiz 10 milyar dolar

ABD gemilere el koydu! Rusya'dan jet hızında tepki

SDG saldırısında Halep’te 4 Sivil Hayatını Kaybetti, 18 Kişi Yaralandı

Halep'te gerilim tırmanıyor: Hükümet Güçleri ve SDG arasında şiddetli çatışmalar

Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü

Bilal Erdoğan "müthiş" diyerek paylaştı

Gerilim Kuzey Atlantik'e sıçradı! ABD, Rusya’nın koruduğu petrol tankerine el koydu

Hem zehirliyorlar hem istismar ediyorlar! Sosyete Fenomeninden Kirli Taktik: Köşeye sıkışınca dine sarıldı!

CHP Belediye Başkanı’nın sihirli yükselişi! Kasap çırağıydı şimdi milyonluk villalarda sefa sürüyor

Malezya Başbakanı Enver İbrahim Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
Gündem CHP’li Yavaş’ın susuzluk zulmüne Ak Parti dur dedi
Gündem

CHP’li Yavaş’ın susuzluk zulmüne Ak Parti dur dedi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Ankara’yı 1990’ların çöp, çamur ve çukur devrine geri döndüren CHP’li Mansur Yavaş, Başkentliyi şimdi de bir yudum suya muhtaç etti! Yavaş’ın beceriksiz yönetimi yüzünden musluklarından su yerine hava akan Pursaklar halkının imdadına yine AK Parti yetişti.

MUSLUKLARDAN SU DEĞİL, HAVA AKIYOR!

 "Su hayattır" diyerek seçim meydanlarında şov yapan ancak koltuğa oturduğu günden beri Ankara’ya çivi çakmayan Mansur Yavaş’ın maskesi bir kez daha düştü. Pursaklar ilçesinde günlerdir süren su kesintileri vatandaşı canından bezdirdi. Muslukları açan vatandaşlar, Yavaş’ın "hizmet" diye sunduğu boş havayla karşılaştı.

BAŞKAN ÇETİN’DEN YAVAŞ’A SERT TEPKİ: VATANDAŞI KADERİNE TERK ETMEYİZ!

Vatandaşın mağduriyetine sessiz kalmayan AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı İbrahim Çetin, 200 kişilik dev bir ekiple sahaya inerek kapı kapı su dağıttı. Yavaş’ın basiretsiz yönetimini eleştiren Çetin, "Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bu başarısız belediye yönetiminin aksattığı durumdan dolayı biz vatandaşlarımızı kaderiyle baş başa bırakamazdık. Musluklardan su değil, hava geliyor!" diyerek CHP zihniyetinin gerçek yüzünü bir kez daha deşifre etti.

Pursaklar Halkı "Gerçek Hizmeti" Gördü

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yapmadığı hizmeti vatandaşa ulaştıran AK Parti ekipleri, Pursaklar sokaklarında damacanalarla su taşıyarak gönülleri fethetti. "Su hayattır" deyip vatandaşı susuz bırakanlara inat, AK Parti "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla Başkentlinin yanında durmaya devam ediyor.

Mansur Yavaş'ın "çorba" tiyatrosu elinde patladı: Dosyada milyonluk konserler, meydanda bir tas çorba var!
Mansur Yavaş'ın "çorba" tiyatrosu elinde patladı: Dosyada milyonluk konserler, meydanda bir tas çorba var!

Gündem

Mansur Yavaş'ın "çorba" tiyatrosu elinde patladı: Dosyada milyonluk konserler, meydanda bir tas çorba var!

Mansur Yavaş için 5 soruşturma izni verildi 10 dosya yolda! Gırtlağına kadar yolsuzluğa batmış
Mansur Yavaş için 5 soruşturma izni verildi 10 dosya yolda! Gırtlağına kadar yolsuzluğa batmış

Gündem

Mansur Yavaş için 5 soruşturma izni verildi 10 dosya yolda! Gırtlağına kadar yolsuzluğa batmış

Şu anda Mansur Yavaş yönetiminin o kadar büyük vurgunları var ki, ciddi şekilde üzerine gidilse İstanbul bunun yanında hikâye kalır!
Şu anda Mansur Yavaş yönetiminin o kadar büyük vurgunları var ki, ciddi şekilde üzerine gidilse İstanbul bunun yanında hikâye kalır!

Gündem

Şu anda Mansur Yavaş yönetiminin o kadar büyük vurgunları var ki, ciddi şekilde üzerine gidilse İstanbul bunun yanında hikâye kalır!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

KÖKSAL

Mansur YAVAŞ YAVAŞ YAVAŞ gider mi gider gider...
Türker Akıncı’ya Avrupa’da ‘soğuk duş’ etkisi! Gençlerimizi kandırıyorlar
Gündem

Türker Akıncı’ya Avrupa’da ‘soğuk duş’ etkisi! Gençlerimizi kandırıyorlar

Katıldığı bir televizyon programında Avrupa seyahatindeki acı gerçekleri anlatan Türker Akıncı, Almanya ve Hollanda’da yaşadığı "soğuk duş" ..
200 MP’lik iPhone yolda: Apple’dan kalite odaklı kamera devrimi
Teknoloji

200 MP’lik iPhone yolda: Apple’dan kalite odaklı kamera devrimi

Apple’ın kamera stratejisinde büyük bir dönüm noktası olabilecek 200 MP sensörlü iPhone için en erken 2026 işaret edilirken, şirketin bu ham..
Türkiye için en ufak bir gelecek vaat etmeyen partilerini bırakıp 'milletin partisi'ne geçtiler! 3 milletvekili daha AK Parti’ye katıldı
Gündem

Türkiye için en ufak bir gelecek vaat etmeyen partilerini bırakıp 'milletin partisi'ne geçtiler! 3 milletvekili daha AK Parti’ye katıldı

DEVA Partisi’nden istifa eden İrfan Karatutlu, CHP’den kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildikten sonra istifa eden Hasan Ufuk Çakır ile Ge..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23