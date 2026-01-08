CHP’li Yavaş’ın susuzluk zulmüne Ak Parti dur dedi

MUSLUKLARDAN SU DEĞİL, HAVA AKIYOR!

"Su hayattır" diyerek seçim meydanlarında şov yapan ancak koltuğa oturduğu günden beri Ankara’ya çivi çakmayan Mansur Yavaş’ın maskesi bir kez daha düştü. Pursaklar ilçesinde günlerdir süren su kesintileri vatandaşı canından bezdirdi. Muslukları açan vatandaşlar, Yavaş’ın "hizmet" diye sunduğu boş havayla karşılaştı.

BAŞKAN ÇETİN’DEN YAVAŞ’A SERT TEPKİ: VATANDAŞI KADERİNE TERK ETMEYİZ!

Vatandaşın mağduriyetine sessiz kalmayan AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı İbrahim Çetin, 200 kişilik dev bir ekiple sahaya inerek kapı kapı su dağıttı. Yavaş’ın basiretsiz yönetimini eleştiren Çetin, "Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bu başarısız belediye yönetiminin aksattığı durumdan dolayı biz vatandaşlarımızı kaderiyle baş başa bırakamazdık. Musluklardan su değil, hava geliyor!" diyerek CHP zihniyetinin gerçek yüzünü bir kez daha deşifre etti.

Pursaklar Halkı "Gerçek Hizmeti" Gördü

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yapmadığı hizmeti vatandaşa ulaştıran AK Parti ekipleri, Pursaklar sokaklarında damacanalarla su taşıyarak gönülleri fethetti. "Su hayattır" deyip vatandaşı susuz bırakanlara inat, AK Parti "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla Başkentlinin yanında durmaya devam ediyor.