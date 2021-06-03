CHP’li Yavaş’ın adamları itiraf etti! ‘Rüşvet değil abi 25 milyon istedik’

Akit’in ulaştığı İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin, TOGO kuleleri için 25 milyonluk rüşvet çarkı soruşturmasının detaylarında ilginç tespitler dikkat çekti. Müfettişlerin şüphelilerin ikişer kez ifade aldığı raporda, meclis üyeleri telefonda devam eden rüşvet pazarlığına ilişkin ifadelerinde birbirlerini yalanladı. Ankara BŞB Başkanı Mansur Yavaş ile TOGO kuleleri konusunda büyük bir hukuk mücadelesine girişen kulelerin sahibi CHP eski milletvekili Sinan Aygün’ün, “CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bilgisi dahilinde” dediği 25 milyon liralık rüşvet pazarlığında müfettişlerin raporunda şüphelilerin itirafları ve birbirlerini yalanlamaları dikkat çekti. Akit’in ulaştığı raporda, ifade veren Berkay Gökçınar ve Haydar Demir’in 25 milyon lira konusunu aynı ağızla geçiştirmeye çalışırken, “Aygün okulun 3-4 milyon TL’ye yapabileceğini söyledi. Buna karşılık ben de gayri ihtiyari olarak şaşıran bir ifadeyle ‘3-4 milyona okul mu olur ağabey, okul dediğin 20-25 milyon TL olur’ dedim” ifadelerini kullandı. CHP’li meclis üyelerinin ağız birliği yaparak rüşveti ima ettikleri açıkça görülürken, müfettişlerin sert soruları karşısında birbirlerini yalanlamaya başladıkları ortaya çıktı. Rüşvet iddiasının gerçekleştiği tarihte meclis toplantısı olduğu halde Sibel Aygün’ün TOGO şantiyesindeki ofisine gitme gerekçeleri sorulan Demir, “Gökçınar beni aradı gelemeyeceğimi söyledim ısrar edince gelip beni de almasını söyledim” cevabını verdi. Aynı soruya 25 milyonu dillendiren Gökçınar ise, “Sibel Aygün’ün ofisine muhabbet etmek amacıyla gittim. İlk defa gittiğim bir yer değil. Buraya gitmem için talep Sibel Aygün’den geldi. Hakeza biz Sinan Aygün’ün orada olduğunu kesinlikle bilmiyorduk” cevabını verdi.

Yalanını ortaya çıkardılar

Müfettişlerin, “Bu görüşmede Sinan Aygün’e hitaben ‘Abi ne vereceksin?’ şeklinde bir talepte bulunuldu mu?” sorusuna Gökçınar sözlerini inkar ederek, “Kesinlikle hayır. Görüşmede parasal rakamla ilgili tek muhabbet, Sinan Aygün’ün babası adına yaptırmak istediği okulun maliyetinin 3-4 milyon TL olduğunu söylemesi üzerine benim gayri ihtiyari bir şekilde ‘Bir okul 3-4 milyon olur mu abi? Okul dediğin 20-25 milyon tutar’ dememdir. Bunun haricinde parasal hiçbir mevzuu konuşulmamıştır” ifadelerini kullandı. Pazarlığın, “bari 5 ver abi” diyerek devam ettiği iddiasını da soran müfettişe, “Sibel Aygün’ün aracıyla belediye meclis toplantısına gelirken Haydar Demir Sibel Aygün’ün telefonuyla Sinan Aygün’le görüştü mü? Bilahare Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı aradı mı?” sorusuna ise, “Sibel Aygün’ün aracıyla meclis toplantısına katılmak üzere belediyeye doğru giderken Haydar Demir kimseyle telefonla görüşmemiştir. Dahası yolculuk boyunca hiç kimse hiç kimseyle telefon görüşmesi yapmamıştır. Sadece arabanın modeli ile ilgili sohbet ettik” cevabını verdi. Ancak müfettişin Gökçınar’a sorduğu sorunun aynısını tekrarlayarak, CHP sözcüsü Demir’e, “Sibel Aygün’ün aracıyla belediye meclis toplantısına gelirken Sibel Aygün’ün telefonuyla Sinan Aygün’le görüştünüz mü? Bilahare Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı aradınız mı?” demesi üzerine Demir bu soruda Gökçınar’ın yalan söylediğini ortaya koydu. Demir, “Sibel Aygün’ün aracıyla meclis toplantısına katılmak üzere belediyeye doğru giderken beni Sinan Aygün aradı. Telefonumu görüşme esnasında almıştı. Yaklaşık on onbeş saniye telefonda konuştuk, kendisi bana ‘Kardeşim kusura bakmayın, misafirlerim geldi, ilgilenemedim sizlerle’ tarzında bir şeyler söyledi. Yolculuk esnasında başka bir telefon görüşmemiz olmamıştır. Daha sonra bindiğimiz aracın modeli ile ilgili Berkay Bey ve Sibel Hanım sohbet etti ve belediyeye ulaştık” cevabını verdi. Müfettişlerin hazırladıkları rapordaki değerlendirmesinde, rüşvet pazarlığı iddialarına ilişkin olarak, “Nüfuz ticareti veya irtikap fiiline aracılık etme suçu kapsamında değerlendirilebileceği” görüşüne yer verildi.



