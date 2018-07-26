CHP'li Yaşar Tüzün'den "59 il başkanı imzalı" açıklamaya tepki

CHP'de olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayanların sözcülüğünü yapan CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP'nin 59 il başkanının yaptığı açıklamayla ilgili değerlendirmede bulundu.

Kılıçdaroğlu: Olağanüstü kurultay için imzalar toplandıysa getirsinler

"Görüşleri şahsi, örgütlerin görüşünü yansıtmıyor"

"Bugün açıklamada bulunan il başkanları kendi illerinde bulunan kurultay delegelerinden kaç tanesinin imza verdiklerini bilmiyorlar mı?" diye soran Tüzün, şunları aktardı:

"Onların görüşleri alınmadan, ilçe ve il kadın kollarının, örgütün görüşleri alınmadan, danışma kurulları yapılmadan panik içerisinde yapılan bir açıklamadır. Dolayısıyla il başkanları şahsi görüşlerini ifade etmişlerdir, örgütlerin görüşlerini değil."

"Çoğunluğa ulaştık, hedefimiz 700'ü aşmak"

Kendilerinin imza toplama süreçlerinde bir sıkıntı bulunmadığını ve son gün olan pazartesi saat 17.00'ye kadar imza toplamayı sürdüreceklerini belirten Tüzün, "İmza bekleme süreci pazartesi 17.00'de bitiyor. Biz gerekli salt çoğunluğa ulaştık ama hedefimiz 700'ü aşmak." dedi.

"700'e yakın mısınız?" sorusu üzerine Tüzün, "Sayı vermiyoruz biliyorsunuz ama salt çoğunluğumuz var." ifadesini kullandı.

Yeterli imza toplandı

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için yeterli sayıda imza toplandığını açıklamıştı.

CHP'li Tüzün: Kurultay için yeterli imza toplandı

59 il başkanından "gerek yok" açıklaması

CHP'de 59 il başkanı ortak açıklama yapmış, açıklamada olağanüstü kurultaya gerek olmadığı belirtilmişti

59 CHP'li il başkanından kurultay açıklaması

CHP Tüzüğü'ne göre imza verme süreci başladıktan sonra 15 gün içerisinde kurultay delege tam sayısının salt çoğunluğu olan 625 imzanın genel merkeze ulaştırılması gerekiyor.