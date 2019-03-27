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CHP’li Yalova Belediyesi’nde skandal...Bakanlığın hibe bisikletlerine kendi adaylarının ismini yazdılar

CHP’li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın, Sağlık Bakanlığı’nın 3 yıl önce hibe olarak gönderdiği 2 bin bisikleti çocuklara dağıtmayıp üzerine kendi isimini yazarak seçim malzemesi olarak kullandığı iddia edildi.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:09
CHP’li Yalova Belediyesi’nde skandal...Bakanlığın hibe bisikletlerine kendi adaylarının ismini yazdılar

CHP’li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın, Sağlık Bakanlığı’nın 3 yıl önce hibe olarak gönderdiği 2 bin bisikleti çocuklara dağıtmayıp üzerine kendi isimini yazarak seçim malzemesi olarak kullandığı iddia edildi. Traktör römorklarıyla taşınırken görüntülenen bisikletlerin Sağlık Bakanlığı’nın logosu olmasına rağmen üzerine "Yalova Vefasıyla Güzel" şeklinde yazı yazılması dikkat çekti.


İddiaya göre, hacizli makam aracıyla gündeme gelen ve borç batağındaki CHP’li Yalova Belediyesinin Başkanı Vefa Salman, bu kez yürekleri sızlatan farklı bir skandalla gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı’nın 3 yıl önce bisiklet yolu mesafesi karşılığında belediyeye verdiği bisikletleri Yalovalı çocuklara dağıtmayan CHP’li belediye 3 yıl sonra depodan çıkardığı bisikletlere "Yalova Vefasıyla Güzel" yazısını ekleyip oy avına çıktı.


Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde bisiklet kullanımını arttırmak amacıyla devreye aldığı proje kapsamında, yapılacak olan her 1 metre bisiklet yolu sözüne karşılık bir bisiklet hibe etti. Aynı protokolü CHP’li Yalova Belediyesi de 3 yıl önce imzaladı. Bakanlık da protokol karşılığında Yalova Belediyesi’ne yaklaşık 2 bin bisiklet gönderdi. Gelen bisikletler 3 yıl depoda saklandı.


Skandalı AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar deşifre etti. Salman’ın söz verdiği bisiklet yollarını da yapmadığını dile getiren Bağatar,"Vefa Salman, gönderilen bisikletlerin Yalova Terminalinde bir depoya indirilmesi talimatı verdi. 3 yıldır bu depoda bekletilen bisikletler, şimdi ise seçim malzemesi oluyor. Yaklaşan yerel seçimler öncesi kolları sıvayan başkan, bisikletlerin üzerine "Yalova Vefa’sıyla güzel" yazdırdı. Salman, isminin yazılı olduğu bisikletleri şimdi seçim çalışmaları ve oy toplama amacıyla dağıtmaya hazırlanıyor.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:09
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