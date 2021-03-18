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Siyaset CHP'li Veli Ağbaba'dan HDPKK'ya açık destek
Siyaset

CHP'li Veli Ağbaba'dan HDPKK'ya açık destek

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin sözcülüğüne soyunan CHP'li Veli Ağbaba, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davanın siyasi olduğunu ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 18:24:00 -
CHP'li Veli Ağbaba'dan HDPKK'ya açık destek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, başkanlığında, milletvekilleri ve parti meclis üyelerinden oluşan CHP Esnaf Masası Heyeti, Mardin'de esnafla görüştü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Kentte bir restoranda açıklama yapan Ağbaba, bölgedeki sorunları tespit etmek ve gündeme taşımak amacıyla hafta başından başlayarak bölge illerini ziyaret ettiklerini söyledi.

Hafta sonuna kadar da gezilerine devam edeceklerini kaydeden Ağbaba, "Partimizin gündemi, Türkiye'nin gündemiyle aynı. İşsizlik, yoksulluk, esnaf. Bölgede Van'dan başladık. Bazen ilçelere gittik, bazen köylere gittik. Merkezde de hem işsizlerle hem de esnafla konuştuk." dedi.

Ziyaretlerde esnafın bitme noktasına geldiğini gördüklerini ileri süren Ağbaba, şöyle konuştu:

"Eskiden bu bölgedeki yardımsever esnaf, erzak dağıtırken şu anda erzaka muhtaç duruma gelmiştir. Esnafımız maalesef zor durumda. Yine Türkiye'nin ortalamasının üzerinde bir işsizlikle karşı karşıyayız. Maalesef özellikle gençlerde yüzde 50'yi aşan işsizlik var. Yakıcı ve çarpıcı. Üreticilerin durumu da aynı şekilde, büyümeyen, gittikçe bölgenin özel durumundan dolayı da sınır kapılarının kapanmasından dolayı da ve dış politikamızdan dolayı da son yıllarda küçülen bir ekonomi ile karşı karşıyayız. Türkiye'nin gündemi yoksulluk, Türkiye'nin gündemi işsizlik."

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesine dair TBMM'deki gelişmelere değinen Ağbaba, "Bu tarihi Türkiye unutmaz, 17 Mart'ı. Nasıl ki Enis Berberoğlu'nun tutuklanması, Türkiye'de siyasi tarihte yarın yer alacaksa, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da milletvekilliğinin düşürülmesi de tarihimizde yer alacak ve utanç sayfalarından biri olacak." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin ise şunları kaydetti:

"HDP milletvekilinin vekilliğinin düşürülmesi, ardından HDP'ye kapatma davasını bir tesadüf olarak görmüyoruz. Bu davanın açılması siyasidir. Küçük ortak talimatı vermiş, büyük ortak ise harekete geçmiş ve uygulamıştır. Yargı siyasetin emrindedir. Hiç kimse burada hukuk aramasın. Türkiye'de hukuk askıya alınmıştır. HDP'nin kapatılma girişimi tamamen siyasidir. Emri Devlet Bahçeli vermiştir, Recep Tayyip Erdoğan da uygulamaktadır, bu kadar açık ve net."

Bölge ziyaretlerinde hazırladıkları sorun ve sıkıntıları Mecliste soru ve araştırma önergesi olarak sunacaklarını aktaran Ağbaba, sorunları Türkiye'nin gündemine taşımaya devam edeceklerini, demokrasiyi savunan tüm güçlerle birlikte seçimleri kazanacaklarını ve bu sorunlara son vereceklerini iddia etti.

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Yorumlar

Neco

Başka nasıl bir tepki beklediniz anlamadım.CHP=HDP=PKK.bunu sokaktaki çocuk bile biliyor.Asil tersi bir tepki gösterseler haber değeri olurdu.
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