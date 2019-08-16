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CHP’li vekillerden Karaca’ya hayırlı olsun ziyareti

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’yı CHP Ankara Milletvekili Dr.

16 Ağustos 2019 Cuma 13:19
CHP’li vekillerden Karaca’ya hayırlı olsun ziyareti

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’yı CHP Ankara Milletvekili Dr. Servet Ünsal ile Muğla milletvekili Suat Özcan ziyaret etti. Tatilini bölgede geçiren Ankara Milletvekili Ünsal, Karaca’yı Belediye başkanlığına seçilmesi nedeniyle tebrik etti.


Fethiye körfezinin durumuna değinen CHP Ankara Milletvekili Dr. Servet Ünsal, “Körfezin temizlenmesi belediyenin üstünde bir iştir. Ben de Muğla’nın 5. Milletvekili olarak bu sorunun çözümü için dikkat çekeceğim. Fethiye bizim için çok önemli. Birinci dönem acemilik, ikinci dönem ustalık dönemidir. Alim başkana görevinde başarılar diliyor, yapacağı projelerde her zaman yanında olduğumuzu bildirmek istiyoruz” dedi.


Karaca,“Baltık denizini temizleyen bilim adamlarını Fethiye’ye davet ettik”


Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise, “10 yıl önce Veysel Eroğlu bakanımız Fethiye’ye geldiğinde körfezin temizlenmesi noktasında sözleri olmuştu. Geçtiğimiz aylarda Çevre ve Şehircilik Bakanımız yine körfezin temizleneceği sözünü vermişti. Biz de Fethiye Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Baltık denizini temizleyen, iki bilim adamını Fethiye’ye davet ettik. İlçe belediyesinin bütçesiyle körfezin temizliği zor gözüküyor. Gerçekleri konuşmak lazım. Sadece sosyal medyadan bir şeyler yazarak bu sorunu çözmemizin imkanı yok. Hep birlikte el ele, kol kola vererek bu ciddi sorunu çözmemiz lazım. Çünkü Fethiye, Türkiye’nin ender turizm şehirlerinden birisidir. Bu bilgi kirliliğinden dolayı Çalış’ta rezervasyon iptalleri başlamış durumda. Sağlık Bakanlığı’nın yapmış olduğu araştırmalar neticesinde, Sayın Kaymakamımızın da kamuoyu ile paylaştığı gibi; koylarımızda hiçbir sorun gözükmüyor. Tüm koylarda veriler oldukça olumlu. Körfezin içinde bir takım sorunlar var. DSİ’ye bağlı derelerin ıslahından kaynaklanan bir takım problemler var. Erozyondan kaynaklanan topraklar ve alüvyonlar körfezimizi doldurmuş durumdadır. Buradaki teknelerin manevra kabiliyeti gerçekten zor durumda. Derelerin ıslahı sonrası belediyeler, bakanlıklar, plajları işleten MUÇEV’de sorumluluk alarak, tüm ilgili kurumlar bir araya gelip, bu körfezin temizlenmesi gerekiyor. Biz üzerimize düşen her şeyi yapacağız. Körfez üzerinden, ‘CHP’li belediyeler’ başlığı ile sosyal medyada siyaset yapılıyor. Bazı figüranların buradan pay çıkarma peşinde olduğunu görüyoruz. 5 yıl sonra sandık konduğu zaman biz siyasetimizi yaparız. Biz belli bir zümreye, ranta hizmet etmiyoruz. Halk ile birlikte olmaya devam edeceğiz. 5 yıl içerisinde söz verdiğimiz projeleri yaptığımızı tüm kamuoyu görecek” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 13:19
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