CHP'li vekilin yalanına İzmir Valiliğinden cevap

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastadan ücret istendiği yalanını paylaşan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve bu yalanı haber yapan Sözcü ve Cumhuriyet paçavralarına İzmir Valiliğinden cevap geldi. Yapılan açıklamada iddianın gerçeği yansıtmadığı 'sosyal güvencesi olmayan Kovid-19 tanılı hastalardan ücret talebi yönünde bir uygulama olmadığı' bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Torbalı Devlet Hastanesinde Kovid-19 tanısı ile tedavi gören hastadan tedavi ücretlerinin istendiği ve parayı ödemeyince tutanakla taburcu edildiği" şeklinde haberlerin yer aldığı anımsatıldı.

Buna ilişkin basın açıklaması yapma zorunluluğunun ortaya çıktığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Söz konusu hastanın Kovid-19 tanısı ile 3 gün süreyle Torbalı Devlet Hastanesinde takip ve tedavisi yapılmıştır. Bu süreçte hastane idaresi tarafından kendisinden herhangi bir ücret talep edilmemiş olup konu taburculuk sırasında durumun servisteki personellerince tutanak altına alınmasından ibarettir. Sağlık Bakanlığımızın ve yerel idarenin sosyal güvencesi olmayan Kovid-19 tanılı hastalardan ücret talebi yönünde bir uygulaması bulunmamaktadır."