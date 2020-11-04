CHP’li vekile tokat gibi cevap! 'Kültür ve Turizm Bakanlığı 17 milyon TL ödenek ayırdı'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’e tokat gibi cevap verdi.

Bakan Ersoy, “Türk Tarih Kurumu projesi olarak yer alan kazı çalışmalarına 17 milyon 644 bin 560 TL ödenek ayrılmıştır” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in Türk Tarih Kurumu’nun (TTK) görev alanıyla ilgisi olmadığı halde bu kurumu bir istihdam yeri olarak mı gördüğüyle ilgili sorusuna TTK’nın kanunda belirtilen görevlerini sayarak cevap veren Bakan Ersoy, “Türk Tarih Kurumu projesi olarak yer alan kazı çalışmalarına 17 milyon 644 bin 560 TL ödenek ayrılmıştır” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şunları söyledi:

“Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Türk Tarih Kurumu arasında 4 Mart 2020 tarihinde imzalanan işbirliği sözleşmesi çerçevesinde 2020 yılında 62 kazı çalışması gerçekleştirilecektir. 2020 Yatırım Programında Türk Tarih Kurumu projesi olarak yer alan kazı çalışmalarına 17 milyon 644 bin 560 TL ödenek ayrılmıştır. Ödemeler projelerin gerçekleşmesi durumunda aylık hakedişler şeklinde yapılacaktır. Atatürk yaşasaydı muhtemelen gurur duyardı, kültüre sahip çıktığımız için.”