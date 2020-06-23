CHP’li vekilden şaşırtmayan açıklama! ‘Casusluktan’ tutuklanan ismin özgürlüğünü istedi

CHP İzmir Milletvekilleri Atilla Sertel, Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını istediklerini söyledi.

Sertel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Yıldız'ın tutuklanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yıldız'ı cezaevinde ziyaret ettiğini belirten Sertel, "Müyesser arkadaşımız, 'Yazdığım yazıların arkasındayım. Ben bu yazıları Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından elde ettiğim bilgilerle yazdım' diyor. Yıldız, devletin güvenliğini tehlikeye attığını kabul etmiyor." dedi.

Sertel, Yıldız'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile davalık olduğunu ifade ederek, Yıldız'ın, "Aslında Akar'ın, o iddiayı ortaya koyanlarla ilgili dava açması gerekiyor." dediğini aktardı.

Yıldız'ın tutukluluğuna geçen perşembe günü itiraz edildiğini, bütün iddiaların boş çıkacağını bildiklerini söyleyen Sertel, "Müyesser Yıldız'ın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz." diye konuştu.

Tetikçi Oda TV, Libya’ya şehit düşen MİT mensuplarının ve ailelerinin gizli bilgilerini ifşa etmişti. Başlatılan soruşturmada, casus gibi çalışan sözde gazeteci Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklanmıştı.

Oda TV’nin Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında "Siyasal ve Askeri Casusluk" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Yıldız hakkında “kuvvetli suç şüphesi bulunması, delilleri karartma ihtimali ve kaçma şüphesi” nedeniyle tutuklama kararı verildiği bildirilmişti. Müyesser Yıldız’ın avukatı Erhan Tokatlı, “Kim bu Hafter'le görüşen Türk komutanlar” ve “Libya'ya hangi komutan gitti... Yerine kim geldi” başlıklı haberler nedeniyle Yıldız’ın tutuklandığını söylemişti.

Adeta Türkiye düşmanlarının casusu gibi çalışan tetikçi Oda TV ile CHP arasındaki ilişki gözlerden kaçmıyor.