  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

CHP'li vekilden hükümete takdir toplayan 'Doğu Akdeniz' desteği: Pilot olarak hazırım!

Mavi Vatan hamleleriyle ilgili CHP'li vekilden hükümete destek geldi. Eski pilot olan CHP'li Mehmet Ali Çelebi, "Siyasi desteğim tamdır, hiçbir taviz verilemez. Bir askeri pilot olarak da devletimiz, milletimiz nerede, ne zaman ihtiyaç duyarsa ona da hazırım." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 17:33:00 -
CHP'li vekilden hükümete takdir toplayan 'Doğu Akdeniz' desteği: Pilot olarak hazırım!

 yeniakit.com.tr 

Yunanistan'ın savaş çıkaracak hamlelerine karşı Türk milleti tek yumruk oldu.

Eski mesleği askeri pilotluk olan CHP'li İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından hükümetin hamlelerine destek verdi. 

Yaşanan gerilim nedeniyle Yunanistan'a tepki gösteren Çelebi, eski bir askeri pilot olarak verilecek herhangi bir göreve hazır olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Mehmet Ali Çelebi, şu ifadelerde bulundu.

Mavi Vatan Misak-ı Millinin denizlerdeki karşılığıdır.

Siyasi desteğim tamdır, hiçbir taviz verilemez. Bir askeri pilot olarak da devletimiz, milletimiz nerede, ne zaman ihtiyaç duyarsa ona da hazırım. Yunanistan bunu böyle bilsin!”

Yunanistan'ı sallayan atama! 'Korkmuyoruz' diye mesaj verdiler
Yunanistan'ı sallayan atama! 'Korkmuyoruz' diye mesaj verdiler

Gündem

Yunanistan'ı sallayan atama! 'Korkmuyoruz' diye mesaj verdiler

Yunan Başbakan havaya girdi: 15 yıllık milli başarı, Türkiye ile Libya'nın anlaşmasını iptal ettik
Yunan Başbakan havaya girdi: 15 yıllık milli başarı, Türkiye ile Libya'nın anlaşmasını iptal ettik

Dünya

Yunan Başbakan havaya girdi: 15 yıllık milli başarı, Türkiye ile Libya'nın anlaşmasını iptal ettik

Yunanistan'ın suyunun ısındığı sırada bomba gelişme: Türkiye S-400'leri aktif hale getirdi!
Yunanistan'ın suyunun ısındığı sırada bomba gelişme: Türkiye S-400'leri aktif hale getirdi!

Gündem

Yunanistan'ın suyunun ısındığı sırada bomba gelişme: Türkiye S-400'leri aktif hale getirdi!

'Türkiye' paniği: Oruç Reis'in bir hareketi Yunanistan'ı salladı!
'Türkiye' paniği: Oruç Reis'in bir hareketi Yunanistan'ı salladı!

Gündem

'Türkiye' paniği: Oruç Reis'in bir hareketi Yunanistan'ı salladı!

Abdullah Ağar'dan 'Mavi Vatan' açıklaması: Seville haritasını yırtıp atacağız!
Abdullah Ağar'dan 'Mavi Vatan' açıklaması: Seville haritasını yırtıp atacağız!

Gündem

Abdullah Ağar'dan 'Mavi Vatan' açıklaması: Seville haritasını yırtıp atacağız!

Meteoroloji bu kez Yunanistan'ı uyardı! #MaviVatan etiketiyle bomba gönderme!
Meteoroloji bu kez Yunanistan'ı uyardı! #MaviVatan etiketiyle bomba gönderme!

Gündem

Meteoroloji bu kez Yunanistan'ı uyardı! #MaviVatan etiketiyle bomba gönderme!

Yunanistan medyası isyanda: Türkiye yapıyor, biz sadece izliyoruz
Yunanistan medyası isyanda: Türkiye yapıyor, biz sadece izliyoruz

Gündem

Yunanistan medyası isyanda: Türkiye yapıyor, biz sadece izliyoruz

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu'ya bizzat soruldu: Cemil Bayık öldürüldü mü?
Siyaset

Bakan Soylu'ya bizzat soruldu: Cemil Bayık öldürüldü mü?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir gazetecinin terör örgütü PKK elebaşlarından Cemil Bayık'ın öldürüldüğü iddialarıyla ilgili sorusuna ceva..
Akdeniz'de sıcak anlar! F-16 Oruç Reis'in yanından böyle geçti
Gündem

Akdeniz'de sıcak anlar! F-16 Oruç Reis'in yanından böyle geçti

Türkiye adına Doğu Akdeniz'de sismik araştırma yapan Oruç Reis Gemisi'ne bir Türk F-16'sının selam verdiği anlara kameralara yansıdı. ..
Genç Parti hangi tarafta yer alacak? Cem Uzan ittifak kararını açıkladı
Siyaset

Genç Parti hangi tarafta yer alacak? Cem Uzan ittifak kararını açıkladı

Genç Parti’nin kurucu ismi olan Cem Uzan, önümüzdeki seçimlere ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı