CHP'li vekilden hükümete takdir toplayan 'Doğu Akdeniz' desteği: Pilot olarak hazırım!

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Yunanistan'ın savaş çıkaracak hamlelerine karşı Türk milleti tek yumruk oldu.

Eski mesleği askeri pilotluk olan CHP'li İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından hükümetin hamlelerine destek verdi.

Yaşanan gerilim nedeniyle Yunanistan'a tepki gösteren Çelebi, eski bir askeri pilot olarak verilecek herhangi bir göreve hazır olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Mehmet Ali Çelebi, şu ifadelerde bulundu.

Mavi Vatan Misak-ı Millinin denizlerdeki karşılığıdır.

Siyasi desteğim tamdır, hiçbir taviz verilemez. Bir askeri pilot olarak da devletimiz, milletimiz nerede, ne zaman ihtiyaç duyarsa ona da hazırım. Yunanistan bunu böyle bilsin!”