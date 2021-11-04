CHP'li vekilden "FETÖ ağzı" ile rapor
CHP milletvekili Ali Haydar Hakverdi, cezaevlerinde iPad şifresinin örgütsel şifre, coğrafya kitabındaki haritanın örgütsel doküman sayıldığını, tutuklu ve mahkumların çırılçıplak arandığını ileri sürerek FETÖ'cülerin hezeyanlarını tekrar etti.
Terörist Mahir Çayan'ı hayırla yâd eden, bebek katili Abdullah Öcalan'a övgüler düzen Evrensel gazetesine arka çıkan, PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a cezaevi ziyaretinde bulunan CHP milletvekili Ali Haydar Hakverdi, yine tıynetinin gereğini yerine getirdi. TBMM İnsan Hakları Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu olarak geçen hafta yaptıkları cezaevleri ziyaretlerine ilişkin rapor hazırlayan CHP’li Hakverdi, FETÖ’cülerin sıklıkla dillendirdiği hezeyanları tekrar etti. Cezaevlerinde iPad şifresinin örgütsel şifre, coğrafya kitabındaki haritanın örgütsel doküman sayıldığını, tutuklu ve mahkumların çırılçıplak arandığını ileri süren Hakverdi’nin yakışıksız iddiaları büyük tepki çekti.