Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, “CHP’li vekil sormuş, kankası SP’li vekil cevaplasın!” başlıklı bugünkü yazısında Çanakkale’deki bir ortaokulda, 18 Mart törenlerinde okunan Kur'an-ı Kerim'den rahatsız olarak soru önergesi veren CHP'li isme, ittifak ortağı Saadet Partisi'nin vekili Abdülkadir Karaduman’ın cevap vermesini istedi.

İşte o yazı:

"Kemal Kılıçdaroğlu “Helalleşelim” diyor..

CHP’nin vekilleri, eskisi gibi, dindarlara kara çalmaya devam ediyor..

CHP’nin genel başkan yardımcılarından birisi, “Bursa’daki okulda her kızın yanına erkek öğrenci oturtulacak” dayatması için sahne alıyor..

CHP’nin bir vekili, Bursa’daki olayı soru önergesine konu ettiği yetmemiş.

Şimdi bir de Çanakkale’deki bir ortaokulda, 18 Mart törenlerinde okunan Kur’an-ı Kerim’den rahatsızlığını dile getirip, soru önergesi vermiş.

CHP Milletvekili Yıldırım Kaya der ki, “Videoda yer alan görüntülerde, önce okulun bahçesinde bir öğrenci mikrofondan Kur’an okuyor, ardından alkış sesleri yükseliyor.”

Bakın buna, ben de itiraz edeceğim.

Kur’an-ı Kerim okunmasından sonra, alkış da ne oluyor?

Alkış, bizim inancımızda, haram olmasa da..

Pek de önerilen bir hareket değildir.

Hele hele Kuran-ı Kerim okunmasından sonra..

Ama karşımızdakiler, ortaokul öğrencileri..

İlahiyat fakültesinden koca koca öğretim üyelerinin bile aynı yanlışı yaptığı bir dünyada..

Ortaokul öğrencilerine, bu yanlışı çok görmeyelim..

CHP’li Yıldırım Kaya’nın, Çanakkale Zaferi sebebi ile okunan Kur’an-ı Kerim’den başka ne rahatsızlığı var öğrenelim:

“Daha sonra da öğretmen olduğunu düşündüğümüz bir kişi tarafından konuşma yapılıyor. Törende ne Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ne de vatan için şehit düşen kahraman şehitlerimiz anılıyor. Şehitler arasında ayrım yapan anlayışla, şehitlerin vatan şehidi değil, ‘İslam şehidi’ olduğu anlatılıyor.”

Vay vay vay..

Şehitlik, “İslam’ın kavramı” değilmiş de..

Sanki Yıldırım Kaya’nın babasının inhisarındaki bir tapulu mülk imiş..

Daha düne kadar..

Biz bu CHP’li kafaların, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, PKK’lı teröristlerce şehit edilen askerlerimiz için “Onlara ölü demeyiniz. Onlar diridirler” ayetini okuduğunda, nasıl hop oturup hop kalktıklarını ve “Şehit ne demek? Ölü ne demek? Ölüye diri nasıl denir? Laik devlette ölülere şehit nasıl denir?” soruları ile, delirmiş şekilde etrafa saldırdıklarını çok gördük..

Şimdi de CHP’li bir vekil..

Bir ortaokulda..

Çanakkale Zaferi sebebi ile Kur’an-ı Kerim okunup, dua edilen ve tüm şehitlere rahmet dilenen bir etkinliği, Milli Eğitim Bakanı’na yöneltilen soru önergesine konu ediyor.

İşlerine gelince, “TBMM’nin itibarı kalmadı. Milletvekillerinin önerge verme hakları kaldırıldı” diyorlar ama..

Kuran-ı Kerim okunmasından rahatsızlıklarını da, hiç çekinmeden, “Fiilen ortadan kalktı” dedikleri soru önergelerine konu edebiliyorlar.

“CHP’dir bu, çok görmeyin” diyebilirsiniz..

Haklısınız da..

Ama benim itirazım, Milli Eğitim Bakanı’nın, bu kadar işinin arasında, böyle absürt bir soruya, toplumun inançları ile ters düşen bir CHP’li vekilin sorusuna cevap vermek için ayıracağı vakte..

Onun için, bir teklif yapıyorum..

Bu CHP ile, Saadet Partisi ittifak yapıyor ya..

Erbakan Hoca’dan da kendileri uydurup, kendileri inanarak..

“Erbakan yaşasaydı, CHP ile ittifak yappardı. Hatta daha ilerisini yapardı” diye, “Hoca”ya da iftira ediyorlar ya.. (...)