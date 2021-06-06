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Gündem CHP'li vekil Rus milletvekili gibi konuştu
Gündem

CHP'li vekil Rus milletvekili gibi konuştu

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Rusya'nın daha önceki yıllarda Türkiye'ye attığı petrol iftirasına sarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 00:43:00 -

Geçtiğimiz yıllarda Rusya'nın Türkiye'ye attığı petrol iftirasına sarılan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Rusların çizdiği haritalarla CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk Tv ekranlarında bir Rus vekil gibi konuştu.

Rusya ne demişti

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Anatoli Antonov, Türkiye'nin DEAŞ'ın petrol kaçakçılığı operasyonuna dahil olduğunu kanıtladıklarını belirten Antonov, "Erdoğan ve ailesi, Suriye'de DEAŞ'ın elinde olan petrol yataklarından yapılan yasadışı petrol sevkiyatlarıyla doğrudan ilişkili" iddiasını ortaya attı, ayrıntıya girmedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Paris'teki İklim Zirvesi'nde Türkiye ile ilgili iddialar dile getirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Paris'teki İklim Zirvesi'nde Türkiye ile ilgili iddialar dile getirmişti. Putin, Rus uçağının, Suriye'den Türkiye'ye yasadışı petrol sevkiyatını güven altına almak için vurulduğunu savunmuştu.

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Yorumlar

dedeleri musulkerkügu ingilize veren

ingiliz-hint mayalamayan CHPLILER en içten başvurmalarını yapiyo kime
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aynen böyle

Araştırılsa ... lenin yada stalin koşturmuştur
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