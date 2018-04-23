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CHP'li vekil kaşınıyor: Erdoğan nerede isterse tek başıma geleceğim

CHP Milletvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik"Mecliste aşağıda olsaydım ağzının payını verirdim" sözlerine cevap verdi. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TV programı çağrısı yaptı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 23:00
CHP'li vekil kaşınıyor: Erdoğan nerede isterse tek başıma geleceğim

Mecliste bugün yaşanan gerginliğin sebebi olan CHP Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mecliste aşağıda olsaydım ağzının payını verirdim" sözlerine vevap verdi. Özel "Ağzımın payını, bana verilmesi gereken dersi nerede vermek istiyorsa ben hazırım. Kendisine en yakın medya kuruluşunda, kendi belirlediği gazetecilerle, kendi istediği saatte, kendi istediği kadar danışman ve koruma ordusuyla karşısına çıkmaya hazırım. Ben tek başıma geleceğim" dedi.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 23:00
  1. Özgür Özel
  2. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • hakan hakan 34 dk önce
    Ozgür özel denilen densiz tip...Sen kimsin ki Tayyip Erdoganla asik atacaksin hadsiz herif..Kendini bir ..k zannediyor sarlatan KEVASE
  • yuksel kilicyuksel kilic58 dk önce
    senide biz kiralayalım kiraliklar satılmışlar satiliklar sizi kimse ne alır nede satar beş kuruş etmezsiniz
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