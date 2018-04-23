CHP'li vekil kaşınıyor: Erdoğan nerede isterse tek başıma geleceğim
CHP Milletvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik"Mecliste aşağıda olsaydım ağzının payını verirdim" sözlerine cevap verdi. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TV programı çağrısı yaptı.23 Nisan 2018 Pazartesi 23:00
Mecliste bugün yaşanan gerginliğin sebebi olan CHP Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mecliste aşağıda olsaydım ağzının payını verirdim" sözlerine vevap verdi. Özel "Ağzımın payını, bana verilmesi gereken dersi nerede vermek istiyorsa ben hazırım. Kendisine en yakın medya kuruluşunda, kendi belirlediği gazetecilerle, kendi istediği saatte, kendi istediği kadar danışman ve koruma ordusuyla karşısına çıkmaya hazırım. Ben tek başıma geleceğim" dedi.
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