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CHP'li vekil hesapları karıştırdı

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, 23 Nisan resepsiyonu için katıldığı törende TBMM Başkanı İsmail Kahraman'la tokalaşmadı. Yedekci Twitter hesabından olayla ilgili kendisini öven bir mesaj paylaştı.

24 Nisan 2018 Salı 09:18
CHP'li vekil hesapları karıştırdı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Meclis’te resepsiyon düzenledi. Resepsiyona,  CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci de katıldı. Konukları kapıda karşılayan İsmail Kahraman’a CHP’li vekil Yedekci elini uzatmadı.

CHP’li Yedekci'nin sosyal medya hesabından kendisiyle ilgili yapılan habere övgü içeren bir mesaj attı. Mesajda "Sayın vekilimiz Gülay Yedeci'yi tebrik ediyorum. Kadın gibi kadın. Helal olsun sana" yazdıldı.

Ardından Yedekci hesabından atılan mesajla ilgili olarak hesabının hacklendiğini iddia ederek,  "Twitter hesabımız kısa süreli hacklenmiştir. Gelen twitler ve mesajlar olduysa özür dileriz. Lütfen aldırış etmeyin" açıklamasını yaptı.

 

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 09:18
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