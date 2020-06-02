CHP’li üye ahlâksızlığın temsilcisi gibi çalışmış

Hasan Eğrigöz Ankara

Bildirici, katıldığı toplantılarda tam 51 kez sahte cinsellik ve bitkisel ürünlerin pazarlandığı yayınlara ceza verilmemesi için oy kullandı. Bildirici’nin, Doruk Tv, Evin Tv, Sıla Tv, Metro RTV, Kanal C, Gala Tv, Hazan Tv, 365 gibi televizyonlarda reklamı yapılan sahte ürünlerin, cinsel performansı artırdığı ve cinsel sorunlara çözüm olduğu yalanlarını belgeleyen uzman raporlarına karşı çıktığı ortaya çıktı.

Sağlık beyanıyla sahte ürün satışının yasak olduğu, 6112 Sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve/veya reklamına yer verilemez…” hükmü ile yasaklanmış olmasına rağmen, Bildirici bu tv kanallarına ceza verilmesine karşı çıktı.

Akit’in, “sahte cinsel ürün yayınlarına ceza verilmesine ilişkin RTÜK kararlarına neden karşı oy kullandığınız” sorusunu Bildirici, şöyle cevapladı:

Bütün derdi Şahin’miş!

“Ben bu yayınlara ceza verilmesine karşı değilim. RTÜK Başkanı’nın yasalara aykırı olarak üç ayrı yerde görev yapmasına karşı başvurumun değerlendirilmemesi nedeniyle onun yönettiği toplantıdaki tüm kararlara karşı çıktım. Karşı oy yazılarımda da kararların içeriğine karşı olmadığımı ama hukuki nedenle böyle oy kullandığımı belirttim.”

Bildirici, “Usuli açıdan kararlara itiraz etti iseniz, sonuçta sahte ürünlerin cezasız kalması için oy kullanmış oldunuz. Aldığınız maaşı hakkettiğinize inanıyor musunuz. Maaşınızı iade edecek misiniz” sorumuzu ise, cevapsız bıraktı.