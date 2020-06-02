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Gündem

CHP’li üye ahlâksızlığın temsilcisi gibi çalışmış

RTÜK üyeliğine CHP kontenjanıyla seçilen, ancak tarafsızlığını kaybettiği, gizli bilgileri kamuoyuna açıkladığı gibi gerekçelerle üyeliği düşürülen Faruk Bildirici’nin, görev yaptığı yaklaşık 3.5 aylık süre zarfında, ekranlardan sahte cinsel ürün ve bitkisel ilaç satanlara ceza verilmemesi için çaba sarf ettiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 09:42:00 -
CHP’li üye ahlâksızlığın temsilcisi gibi çalışmış

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Bildirici, katıldığı toplantılarda tam 51 kez sahte cinsellik ve bitkisel ürünlerin pazarlandığı yayınlara ceza verilmemesi için oy kullandı. Bildirici’nin, Doruk Tv, Evin Tv, Sıla Tv, Metro RTV, Kanal C, Gala Tv,  Hazan Tv, 365 gibi televizyonlarda reklamı yapılan sahte ürünlerin, cinsel performansı artırdığı ve cinsel sorunlara çözüm olduğu yalanlarını belgeleyen uzman raporlarına karşı çıktığı ortaya çıktı.

Sağlık beyanıyla sahte ürün satışının yasak olduğu, 6112 Sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve/veya reklamına yer verilemez…” hükmü ile yasaklanmış olmasına rağmen, Bildirici bu tv kanallarına ceza verilmesine karşı çıktı. 

Akit’in, “sahte cinsel ürün yayınlarına ceza verilmesine ilişkin RTÜK kararlarına neden karşı oy kullandığınız” sorusunu Bildirici, şöyle cevapladı:

Bütün derdi Şahin’miş!

“Ben bu yayınlara ceza verilmesine karşı değilim. RTÜK Başkanı’nın yasalara aykırı olarak üç ayrı yerde görev yapmasına karşı başvurumun değerlendirilmemesi nedeniyle onun yönettiği toplantıdaki tüm kararlara karşı çıktım. Karşı oy yazılarımda da kararların içeriğine karşı olmadığımı ama hukuki nedenle böyle oy kullandığımı belirttim.” 

Bildirici, “Usuli açıdan kararlara itiraz etti iseniz, sonuçta sahte ürünlerin cezasız kalması için oy kullanmış oldunuz. Aldığınız maaşı hakkettiğinize inanıyor musunuz. Maaşınızı iade edecek misiniz” sorumuzu ise, cevapsız bıraktı. 


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Ulvi

Bu çok lazımmış gibi kendisine verilen makam aracını sevgilisi ile köpeğine tahsis eden chp yandaşı rtük üyesi değilmi?Ekrem kardeşimi göreve çağırıyorum.Buna verilen makam aracını ibreti alem için Yenikapıya çeksin!!
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